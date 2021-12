La diferencia entre un buen político y un mal político es la actitud que toma cuando se equivoca. Porque los políticos también se equivocan, lógicamente. Somos humanos y nadie piensa lo contrario, pero un político que valore la honestidad debe aplicársela siempre.

Porque hay pequeños errores que no tienen importancia y otros que abochornan y nos ponen en el mapa nacional de nuevo por la vergüenza ajena que provocan. Esos que aprovecha un buen cómico para sacarles punta y provocar la carcajada entre el público que, con toda la lógica, ve claro como el agua que un concejal que esté al mando del área de Tráfico no puedo cometer una infracción de tráfico. Blanco y en botella ¿no?

Pues parece que no. No ha pegado a nadie, no ha maltratado a su pareja, no iba borracho, ni ya puestos, ha matado a nadie. Ha sido un despiste -de un año- conducir sin seguro y sin la ITV pasada, esos que todo hijo de vecino debe tener al día. Por eso, que un concejal del ramo no cumpla como el resto de los ciudadanos molesta todavía más.

Es que un político no tiene derecho a equivocarse en según que cosas, es que tiene que dar ejemplo, es que no es uno más de la calle, es que ha jurado o prometido cumplir y hacer cumplir las normas. Todas las demás justificaciones son humo, desviar la atención sobre el tema en cuestión poniendo ejemplos de infracciones o delitos mayores para restar importancia al que ha sucedido.

Les vendría bien a los políticos, a la hora de analizar situaciones como esta, alejarse de la camarilla que siempre les rodea y que piensa igual que ellos y mezclarse con el vecino de a pie para preguntar su opinión. De nada sirve buscar o tener asesores que te den la razón, no si se quiere ser buen político.

Y ante un error, callar no es buen consejo. Esperar a que se calmen las aguas no tapa el hecho. Restarle importancia tampoco. Lo más honesto, y menos practicado por lo que vemos en política, al menos en la nacional, es reconocer el error y dejar el acta. Así, no se daría pie a que la oposición presentara mociones o aprovechara la coyuntura para pedir dimisiones que ellos tampoco practican. Así, la ciudadanía diría: «Mira, se ha equivocado, pero al menos lo ha reconocido y se ha marchado, chapeau».

Pero no, una degradación basta en base a una validez que nadie critica y, al final, lo que queda es lo mismo de siempre, el apego al sillón.

*Periodista