La memoria es un café tibio de terraza que lucha contra el frío de la vida. A veces la memoria es también una silueta clara en el horizonte de la mesa donde se habla sin parar de los amores fríos, de los amigos perdidos, de tanto y tanto caos.

Una mujer envuelta en bolsas y paquetes pasa a nuestro lado llevándose con ella la mirada; la persigue el aire en el que viajan las palabras; de repente la conversación en la terraza del café se interrumpe, todos miramos los pasos de esa mujer con bolsas que contempla los escaparates para llevarse un último regalo, quiere parecer un árbol de navidad porque alguien nos ha dicho que lo que toca ahora es la ostentación.

Es invierno, la estación de la ambición.

A estas alturas del café de la vida sabemos que la navidad es en gran parte la culpable del atasco de desesperación que se vive en los márgenes, lugar donde se percibe con especial virulencia a quienes viven condenados a no tener ilusiones. Es una especie de anfiteatro de la derrota, un desfile de almas desalentadas.

De niños nos engañan diciéndonos que la navidad es el tiempo de iluminar los sueños, de encender las zonas oscuras de la realidad como si cuatro bombillas y una manada de renos pudieran recomponer los añicos de tantas vidas.

La periferia del corazón se funde en la feria de los tenderetes navideños para ver si con el calorcito pasan cosas nuevas, o si la apretura del último zarpazo se suaviza y conseguimos que no salga rozadura. Traspasado el ámbito de paramentos y decoraciones, todo es nieve. Un café que se ha quedado helado en la silueta clara de la taza.

El desamparo nos pide a gritos un chocolate caliente, un deseo casi obsesivo por alejar cuanto antes la estación del frío con sus orlas, nimbos y coronas. Le hemos puesto al corazón tanto atavío y tanta salsa que no escuchamos el chup chup que hace la sopa triste de la tristeza.

Es cierto que diciembre es un mes mágicamente literario, es como si un mago hubiera construido una frontera peculiar entre pensamiento y sueño, de tal manera que nos dejamos llevar a vivir dentro de un cuento. La navidad es un relato absorbente, el sustrato mental de la inocencia, es vivir dentro de un escaparate y tener las orejas de un elfo.

Pero la navidad tiene un trasfondo de fatiga y no sé qué: deja a muchos con el corazón encogido llorando lágrimas del tamaño de las bolas del árbol; no habla, pero tararea canciones y hace cola en las tiendas y administraciones; no tiene fuerza, pero va corriendo a todas partes entre multitudes clónicas rotas por el mismo trocito de tela.

Insistir en la tristeza es un debate abierto. Ya no es tabú morir de puro dolor del alma, la muerte de Verónica Forqué así lo corrobora. Muerte azul de unos ojos casi celestiales que no encontraban alivio en la tierra. Muerte no necesariamente anunciada pero sí promovida por el asedio cruel de una red llena de peces muertos que apestan. Los muertos eran otros no ella. Los muertos que infectan y corrompen no hacen el gesto heroico de vivir por encima del cansancio y la desilusión; no hacen el esfuerzo de querer agotar el final de todos los caminos.

Verónica llevaba años luchando sola en el páramo, anhelando encontrar el rocío de la noche, el mar atrapado en sus ojos. Por desgracia hasta su balcón ya no llegaban pájaros, sólo un turbión de payasos sin nariz y la inclemente navidad.

Cierto, por estas fechas dibujamos la prosperidad y deseamos que el año próximo se lleve a cabo la floración de nuestros sueños, que sea el año más feliz de nuestras vidas. Pero yo solo pido encanto y manzanas, poner los pies en tierra firme, volar lo necesario, almacenar llanuras de flores tiernas.

* Periodista