La trágica desaparición de la actriz Verónica Forqué ha puesto sobre la mesa un tema tabú en la sociedad española: las enfermedades mentales. Las Navidades son una época en la que este tipo de patologías pueden ser más dolorosas para quienes las padecen, y especialmente para quienes están solos en estos días de fraternidad.

El próximo viernes será la noche del encuentro con los seres queridos, aunque este año con el virus de la duda como comensal inesperado gracias a la variante ómicron. En medio de un escenario de gasto y de alegría externa son muchos los españoles que viven con una herida interior. Los datos son abrumadores: Diez personas se suicidan al día y otras 200 lo intentan. El consumo de ansiolíticos está disparado. La pandemia se ha convertido en un acelerador de los trastornos, con el 6,7 % de la población del país tocada por la ansiedad, exactamente la misma cifra de personas con depresión.

¿Son tolerables estas cifras en una sociedad moderna? No. Estamos escondiendo el problema, invisibilizándolo, pero no por ello deja de estar ahí. Por eso creo que muchas veces debemos esforzarnos en comprender a aquellos que sufren angustia, tristeza o amargura vital. No vale de nada decirles eso de «anímate, hombre». Incluso creo que este clima de exaltación de la alegría no debe sentarles nada de bien a los enfermos mentales por una mera cuestión de contraste entre su alma rasgada y el bullicio y el clima, a veces muy fingido, de concordia universal.

El regalo perfecto en estos días para un enfermo mental es que reciban nuestra comprensión y compañía, que hablemos con ellos con libertad de su patología. Es la mejor forma de celebrar la gran noticia del Amor de Jesucristo con los hombres. Más allá de una gran cena, de un presente para un familiar está el mensaje del niño que se hace Dios y nace en un humilde belén para todos los seres humanos sin excepción y especial para los que sufren