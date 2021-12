Qué alboroto, qué alegría, me tocó la lotería. No crean que con esto adelante mi retiro, pero sí que me alcanza para darme un respiro. Asustado que estuviera por el impuesto de sucesiones, al no poder pagar a hacienda la herencia de aquel, que con su esfuerzo y trabajo su humilde casa me legara, más que por el inmueble, por los recuerdos de toda una infancia, ahora no me preocupa, ni la ira me embarga, por pagar en impuestos, tres veces por la misma casa, a quien sin escrúpulos, parte de mi vida me reclama.

Qué descanso, que paz, dejar de poner la lavadora a altas horas de la «madrugá», que en secarse la ropa tardaba más que yo en recuperarme cuando llegaba la factura de la electricidad. Ya no más ir a la cama con olor a lasaña, ni dejar el frigorífico en el uno, que hasta los caracoles se comían las coles. Qué tranquilidad poder esperar sin cobrar el ERTE otro año más, que con cincuenta años ya me temo no volver a trabajar, sin acceso a ayudas de alquiler o lo que es peor, al bono cultural. Ya puedo aguantar algún año más seguir arreglando el cuarto de mi hijo, el de mayor edad, que con treinta dos años en casa todavía está, de repartidor de hamburguesas, a tiempo parcial, aunque sea físico nuclear. De la otra no me debo preocupar, no más clases de lengua, matemáticas o inglés, pues haga lo que haga su título va a obtener y para terminar repartiendo en motocicleta, no nos vamos a coger una pataleta. Yo que hasta ayer compraba una mascarilla al mes ya puedo permitirme ponerme al día dos o tres, hacerme prueba de antígenos, embadurnarme en gel y en la sanidad privada asegurarme médicos, sanitarios y una cama con bedel. Qué goce la despreocupación por la enorme subida de besugos, merluzas y algún melón, que van a hacer muy difícil controlar la inflación o que lleguen a fin de año muchos que sobreviven con una triste pensión. Qué alboroto, que alegría que me haya tocado la lotería, ahora con tranquilidad, mientras aprendo idiomas para ver Netflix en Catalán, puedo esperar a los presupuestos de la recuperación y la igualdad, garantizar con profesionales, la educación y la sanidad, alcanzar la equiparación salarial, garantizar las pensiones a nuestros mayores, extirpar la precariedad laboral, y hacer avanzar la sociedad. Que pasen unas felices fiestas de Navidad y si no les ha tocado el Gordo, esperemos que de verdad, las soluciones prometidas sean una realidad y nos toque a todos por igual. *Maestro