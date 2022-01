La vida no cambia porque te tomes las uvas en el 2021 y te despiertes en el 2022 al son de Strauss. Sigue Ómicron, sigue la incertidumbre, los contagios a destajo, el cansancio de los que pensábamos que al fin iba a ser distinto cuando, al contrario, en cada familia hay un positivo, se cambian los planes a última hora y nos reconfortamos repitiéndonos que esto son los coletazos de un virus debilitado que pronto desaparecerá. No estábamos preparados para lo que se nos ha venido encima cuando una densa niebla ha velado el final del túnel, o tal vez sí, porque el presente es lo que toca y las familias se protegen aunque sea a través de un tabique o con cariño por guasap, y luce un sol espléndido y los Reyes Magos vendrán aunque muchísimos más de lo que admiten las cifras oficiales abrirán sus regalos entre las cuatro paredes de su habitación, que menos mal que son siete días solo, con síntomas leves o sin ellos, que siempre será mucho mejor que en el hospital.

Y como la vida sigue, queremos creer que este año, pese a los augurios oscuros de una economía que no despegará, una inflación que castigará a las familias sin que los salarios puedan hacerle frente, una cogobernanza caótica y una coyuntura internacional complicada, todo irá mejor que en el 21, porque peor no puede ir. Los populares enfrentan el año intentando despegar, ganar elecciones, conseguir la paz entre la cúpula y Ayuso y consolidarse al fin como la alternativa creíble, sólida, solvente y sin rencillas internas inútiles y egoístas que medio país exige. Espero que Casado madure, que tiempo ha tenido. La coalición seguramente pretenderá mantener su equilibrismo difícil usando la propaganda institucional a su gusto y confiando en los fondos europeos. El triunfalismo de Sánchez no me permite juzgarle mejor.

Hay enfado, desencanto, pero también inconsciencia y despreocupación. Mas una, sin agobios y sin anticipar lo malo pues a lo mejor no llega nunca y habrá sufrido sin motivo, aprovecha para desearles sinceramente que sean todos ustedes felices sin condiciones.

*Profesora