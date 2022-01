La noticia es ómicron. Y, dado el volumen de contagios, noticia en sentido canónico, es decir, mala noticia, según el principio de que las buenas noticias no son noticia: good news, no news, más o menos. Pero no.

Ómicron podría lograr lo que no se ha logrado con las vacunas, puesto que su propagación es rápida y la patología que produce es leve, una combinación –contagios masivos y ninguno grave– que propiciaría la inmunidad de rebaño. Una infestación global, o casi, para una inmunización sin riesgos, o con pocos. Es lo que ha ocurrido en Sudáfrica, lugar de origen de la variante y donde solo un tercio de la población está vacunada: la ola de ómicron ha sido “corta y no muy grave en términos de hospitalización y muertes”, según el departamento de vacunas y enfermedades infecciosas de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo). Y es lo que ocurrirá en Israel, que, tras administrar la tercera dosis y a punto ya de la cuarta, considera la conveniencia de que la población se contagie masivamente.

¿Se logrará lo que no se ha logrado con las vacunas? Si es así, no será por culpa de las vacunas, desde luego, sino de los millones de dosis que no se han administrado, desperdiciadas, mientras hay millones de personas en el mundo aún sin vacunar, también desperdiciadas (esto último es demagogia: que no conste). «Si no hay nombres, no hay castigo», decía Anthony Burgess. Claro que tampoco premio, cabría añadir. Pero sí hay nombres: de políticos, de farmacéuticas, de organismos... Solo que les sucedería lo mismo que a aquellos listos que se saltaron la vez por delante y por encima de todos cuando llegaron las primeras dosis: que ya nadie recuerda quiénes.

¿Sería culpa de los antivacunas el que no se haya logrado la inmunidad de rebaño con las vacunas? Es el argumento general de defensa ante el reproche de que hay lugares donde todavía no llegan vacunas mientras en otros la población está sobrevacunada. Los antivacunas. Y si son pocos, siempre se les podrán añadir los homeopáticos y los negacionistas, que son antivacunas a su modo. Los homeopáticos, porque optan por terapias alternativas frente a los contagios, cualquiera menos la vacunación. Y los negacionistas, porque niegan que el virus exista y, lógicamente, no encuentran sentido a la vacuna, como no le encontrarían sentido a los tratamientos oncológicos si creyeran que el cáncer no existe. El problema es cuántos suman, porque el rebaño es grande. Cuántos, entre antivacunas, homeopáticos y negacionistas.

La noticia es la inmunidad de rebaño. Y, dado el pronóstico de ómicron, la inmunidad por contagio, es decir, resignarse a los contagios masivos, indiscriminados y con la pauta completa.

*Funcionario