Es noticia que una madre negacionista se llevó a sus dos hijos, de 12 y 14 años, para que no pudieran ser vacunados, tal como deseaba el padre. Y desde hace dos meses, nada se sabe de la madre a la fuga y de sus retoños.

Este caso, en cierto modo parecido al de Juana Rivas, nos resultará esperpéntico, pero si nos damos una vuelta por los foros de Internet comprobaremos que esta mujer no está sola en sus ideas, y que nos asedia un aguerrido ejército de negacionistas que no cejan en el empeño de ganarnos para la causa. Se entiende que sus gritos de alerta ya no están dirigidos para hacer resistencia entre la población (demasiado tarde: la mayoría ya estamos vacunados), sino para convencerse a sí mismos de prolongar su frentismo irracional ante una vacuna que, queda demostrado con estadísticas en la mano, está protegiendo a la población frente al coronavirus. La vacuna no es la panacea, pero sí la (imperfecta) solución.

Si leemos al detalle los mensajes negacionistas,entenderemos que sus autores no tienen miedo de que sus paranoias se hagan realidad. Muy al contrario, ¡lo están deseando! La distopía de una población mundial zombi o aniquilada al capricho de una élite malvada en la que solo los no vacunados consolidarían la resistencia, es para losmás radicales (QAnony similares) un escenario seductor.

Ysituados en un escenario futurista, me pregunto: ¿De veras les compensaría a estos gafestener razón? ¿Quién se encargaría de enterrar los cadáveres y abatir a los zombis? ¿Quién aseguraría la sanidad, la alimentación? ¿Quién frenaría las enfermedades? ¿Cómo podrían desplazarse sin combustible? ¿Qué clase de mundo les quedaría a los iluminados negacionistas? ¿Y qué nueva maldad reservaráles reservará esa élite sin escrúpulos por ellos imaginada?

Si es cierto que las vacunas van a suponer el fin del mundo, prefiero estar vacunado y no formar parte de sus cenizas.

*Escritor