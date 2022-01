Todo lo contrario que para nuestros sanitarios y docentes. Lo primero, que lo cortés no quita lo valiente, espero que los Reyes , los Magos, se hayan portado bien con todos y todas ustedes, y que esta mañana independientemente de los regalos, nos hayan traído lo que a día de hoy es un privilegio, poder compartirlo en familia, y si no ha podido ser por culpa de esta sexta ola, tanto contagiados, contactos estrechos, o simplemente como protección a nuestros seres queridos, basta con esa llamada, ese paquete, esa promesa, ese deseo de futuro que con ilusión deseamos vuelva a devolvernos los abrazos, las caricias, los besos, el roce, las reuniones sin preocupaciones y el calor sin límite que tanto necesitamos y añoramos. Hoy, el mejor regalo de Reyes somos nosotros y nuestros seres queridos.

Y ahora vamos al grano. A ver si alguien me lo explica porque como dice el chiste, «mí no entender». Extremadura a través de su Consejero de Sanidad Vergeles, genera una polémica nacional declarando que quizás debiéramos atrasar el inicio presencial del segundo trimestre debido a las elevadas cifras de contagio. Día después el propio Gobierno de Extremadura declara que apuesta por la presencialidad, desautorizando a su Consejero de Sanidad, o más bien, advirtiéndole de que en boca cerrada no entran moscas. El Estado se hace eco, y convoca a todas las Autonomías, y deciden seguir con el calendario escolar presencial, a pesar de que todos los expertos sitúen el pico más alto de contagios a mediados de Enero. Pero la cosa no acaba ahí, por otra parte se acortan los días de cuarentena temiendo un colapso laboral debido a las bajas obligadas, no se engañen, no como medida sanitaria, medida económica.

En el ámbito docente, educativo, aunque alguno pudiera tildarme de gremialista sin razón, porque educación es sociedad, es el día a día que facilita cualquier economía, es una absoluta desconsideración hacia sus docentes y ante toda la comunidad educativa.

Vergüenza ajena me da escuchar los comentarios que he escuchado y leído desde que Vergeles se preguntaba si debiéramos retrasar el inicio del curso escolar de manera presencial. Que si los docentes somos unos vagos, que si queremos más vacaciones, que qué hago con mis hijos si tengo que ir a trabajar, etcétera.

IIgnorantes, desde el primero al último y desagradecidas nuestra Consejerías. Así de claro. Los docentes no hemos pedido vacaciones, todos somos conscientes que retrasando el curso escolar tendríamos que ir al centro, a trabajar, dando clases virtuales a nuestros alumnos, pero tampoco queríamos eso, las clases virtuales, queríamos clases presenciales, pero con garantías, las que teníamos el curso pasado, y las que hacían posible centros escolares seguros. Disculpen lo inapropiado, les voy a contestar como aquellos que han crecido viendo exclusivamente Telecinco a una determinada hora, para que me entiendan, ¿Perdona bonita? Movimiento de cabeza y dedo incluido.

Los docentes llevamos toda nuestra vida no solo educando y enseñando, incluso siendo guardianes custodios de sus hijos e hijas durante buena parte del día, con dedicación y vocación, incluso a menudo, actuando de padres, madres, amigos, enfermeros, psicólogos y si permiten la broma hasta butaneros, para que no pasen frío, dando el 200%, sin reconocimiento, como veo, ni de muchos ni de nuestra Administración.

Sólo pedimos una vuelta segura. Con la ingente cantidad de millones que Educación ha recibido de los fondos europeos, bien pudieran tranquilizar y dar seguridad a toda la comunidad educativa. Una cosa es que no haya restricciones en el ocio, voluntarias, que no en las obligaciones, como es educación, y si la comunidad obliga a la escolarización, también debe verse obligada a hacerlo con la mayor seguridad posible.

Los docentes no somos supermanes, también nos contagiamos. Cuándo estemos de baja la mitad ¿quién va a cuidar a esos niños? Las bajas no sólo son para padres y madres trabajadoras, son para todos. Recapaciten e inviertan, en salud, y en recursos humanos docentes, por sus vocacionales y exprimidos docentes, como por sus alumnos. No es un deseo, es una necesidad y si no, no solo hoy, recibirán, carbón.

* Presidente del ANPE Cáceres