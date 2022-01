Voy envejeciendo y se acentúa en mí una condición que va más allá de la ideología y que tiene que ver con mi propia forma de ser, con la de sentirme ciudadana del mundo, inmune a cualquier emoción nacionalista.

No sé si en esto puede tener algo que ver el hecho de que yo nací en un sitio en el que nunca viví, lo que te hacer ver desde el principio que pertenecer a un determinado territorio puede no ser más que una mera casualidad.

Lógicamente me siento española, pero igual que me enorgullezco de las bondades de mi país, me avergüenzo de sus miserias, porque nunca he entendido ese amar a la patria con los ojos cerrados y con el sentimiento enaltecido per se. También me siento profundamente extremeña y odio ese nacionalismo interior cuyas banderas localistas vuelven a agitarse estos días por la clase política.

Si estaba comprometido con Badajoz el Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energéticas (CIEREE), se debería haber cumplido con ello. Esto es incuestionable y merece una explicación clara a la ciudad y a sus ciudadanos, que lógicamente se sienten engañados por el Ministerio de Ciencia e Innovación con la connivencia de la Junta de Extremadura.

Ahora, unos hablan de expolio y otros se limitan a culpar al Ayuntamiento de practicar un localismo añejo y rancio, dos discursos que encienden esa rivalidad entre ciudades que por desgracia muchos no terminan de superar.

Ocurre lo mismo cada año cuando se presentan los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y sale algún diputado con el mensaje de que tal o cual ciudad es siempre la maltratada por la Junta, aunque acabe de estrenar un hospital puntero o una circunvalación que debería ser la envidia de cualquiera.

Yo no se si los políticos son conscientes de ello, pero muchas personas siguen instaladas en esa concepción disparatada de ser de una ciudad pero siempre por encima e incluso en contra de las otras de alrededor. Yo me siento de Torreorgaz (Cáceres), que es el pueblo en el que me crié y pasé todos los veranos de mi infancia y mi adolescencia, e igualmente me siento de Mérida; es más, me reinvindico MTV (de Mérida de Toda la Vida), pues aquí llegué con cuatro años, aquí he crecido y aquí he visto crecer a mis hijas.

Pues bien, a pesar de ello, aún hay personas de mi propia familia que no acaban de entender que yo también me sienta profundamente emeritense, como si eso conllevara hacer de menos a Cáceres, en esa irracionalidad absurda que siempre arrastra cualquier nacionalismo del tamaño que sea.

Cómo no querer a mi pueblo, con todos sus defectos, si allí he vivido el amor de todos los míos cuando aún no faltaba nadie o casi nadie, y cómo no querer a Cáceres, con toda mi historia familiar en torno a esa ciudad, sin duda una de las más bonitas de España, desde mis primeros recuerdos en ella con los gorritos preciosos que mi padre me compraba en la sombrerería que había en la Plaza Mayor, donde trabajaba su primo.

Mérida lo es todo para mí, me dio una nueva madre, una familia, el amor, mi propia casa, mis hijas, mis amigos, mis animales, toda una vida, y miles de paseos por una ciudad que es única, en la que se puede respirar la historia a cada paso.

"Nuestra vida, la de extremeños, nunca estará en ninguna otra parte, salvo que nosotros decidamos lo contrario"

Sentirme de Mérida lógicamente tampoco me impide amar a Badajoz, esa ciudad donde se salvó la vida de mi hermano y luego la mía propia después de tener a mi segunda hija; esa ciudad a la que viajábamos de pequeños como si se tratara de la gran capital del mundo, con parada obligada junto a las alambradas de la base de Talavera para ver de lejos los aviones y de la que no podíamos volver sin montarnos en las escaleras mecánicas de Galerías Preciados, nuestro peculiar ‘Rockefeller Center’ de la época.

Hoy Badajoz, Mérida y Cáceres no tienen nada que ver con aquellos años de mis recuerdos, son ciudades modernas, con una gran calidad de vida y muy apreciadas por quienes nos visitan. Necesitamos mejorar, pero tenemos que hacerlo irremediablemente juntos, con sumas, no con restas, para luchar por lo que en justicia nos corresponde, por ese AVE sin eufemismos que nos una de una vez con Madrid, por una autovía entre nuestras dos capitales de provincia y por otras que completen nuestra conexión con el resto de España.

Necesitamos un sin fin de proyectos y de oportunidades que se nos han negado históricamente, para asegurarnos, sobre todo, de que nuestra vida, la de extremeños, nunca estará en ninguna otra parte, salvo que nosotros decidamos lo contrario.

*Periodista