Hay dos formas de hacer las cosas: fácil o difícil. Luka Modrićsiempre opta por lo primero. En dos minutos renovó contrato con el Real Madrid, y ahí está, con 36 años, ganando títulos, el último de ellos la Supercopa de España, cuya final se disputó el pasado domingo contra el Athletic de Bilbao y en la que el croata fue elegido el mejor jugador.

Hacerlo difícil es más del gusto de Sergio Ramos, que enredaba sus contratos durante meses, tratando de conseguir el mayor rédito posible. Tanto quiso exprimir al club, que Florentino Pérez, hastiado, acabó prescindiendo de sus servicios. Ramos deambula ahora en el PSG, y entre lesiones, expulsiones y decisiones técnicas, apenas juega.

"Luka Modri opta por lo fácil. En dos minutos renovó contrato con el Real Madrid y ahí está ganando títulos"

En la línea de Ramos –antes muerto que sencillo– está Novak Djokovic, el tenista número 1 en el ranking mundial, expulsado hace unos días de Australia por no estar vacunado y por cometer irregularidades en su entrada al país. Se queda pues sin jugar un torneo que le hubiera permitido, con un poco de suerte, dejar atrás a Nadal y Federer en la pugna por conseguir la vitola de mejor tenista de todos los tiempos.

Podría haberse vacunado, aceptar un simple pinchazo que no tiene más objetivo que el de protegerle a él y a quienes les rodean de la covid-19. Pero hace tiempo que el tenista es presa de las teorías negacionistas. Y ya lo dijo el filósofo Baruch Spinoza en el siglo XVII: no hay nada que el ser humano no pueda convertir en una obsesión.

Una vez se ha decantado por la ruta más farragosa, la carrera de Nolepuede comenzar una espiral hacia el abismo. La suya ha sido una apuesta cerril a cambio de nada. Ya sabemos que saltar de cabeza a una piscina vacía nunca trae nada bueno.

Ahora, autoexpulsado de Australia y del sentido común, todo se le hará más difícil. Difícil a la fuerza, no como antes, cuando se complicaba la vida por puro placer, sin tener que pagar un precio por ello.