Vacío, cómo va estar. Además de haber elevado incomprensiblemente a cinco los contagios para cerrar aulas presencialmente o llegar al 20% de alumnos contagiados, las cifras siguen aumentando, las aulas cerrándose y los docentes o multiplicándose o también confinados, pero no se preocupen, según nuestras administraciones, «los centros siguen siendo seguros», e imagino que cada vez más, pero no porque se haya hecho algo para evitarlo, porque cada vez van quedando menos alumnos y docentes.

El pasado martes, no de enero de 2020, de dieciocho de enero de 2022, antes de ayer, leía las declaraciones de Margarita del Val, viróloga del CSIC, es decir, fuera de toda duda y sospecha, que no tenían desperdicio. Según la conocida viróloga: «los contagios ascienden vertiginosamente no porque sea ómicron, sino por nuestro comportamiento» poniendo como ejemplo las navidades recientes y la falsa seguridad que te da la vacuna, ya que hemos dejado de tener las precauciones que teníamos antes. Igualmente está ocurriendo en nuestros centros educativos. Volver a la normalidad con las elevadas cifras de contagio es lo que no parece muy normal, por mucho que diga quién quiera decirlo. Que la presencialidad es importante, nadie lo duda, pero si tan importante es, haber dejado las medidas preventivas del curso pasado, sanitarias, organizativas, de apoyo en plantillas, desdobles, etcétera.

Imagínense que no se hubiese ampliado el número de contagios para cerrar un aula, ¿de cuántas aulas confinadas estaríamos hablando hoy, de casi el triple según proporción? Hoy, por ayer, me comunican desde un centro que hay cuatro alumnos positivos y la maestra, son cinco, pero la maestra no cuenta para cerrar el aula. Al parecer no sólo cuenta para cerrar el aula, es que no cuenta para nada, porque a continuación otra compañera con sus dos hijos menores confinados y de corta edad estaba obligada a dejar a sus hijos solos en casa, pero ella tenía que ir a ejercer de guardia y custodia de los hijos de los demás, que para eso sí que cuenta, aunque tuviera en el aula cuatro positivos y tenga que ir a sustituir a otra aula con tres y a otra con dos en el mismo día.

Ayer se publicó una sentencia que otorga el permiso a un padre a quedarse al cuidado de su hijo menor de edad percibiendo las debidas retribuciones, pero no ha sido la primera, en 2018, ya se consiguió lo mismo y para un docente, más difícil todavía. Jurisprudencia por tanto existe, no hay duda, el problema es que para que la Administración te lo reconozca, primero debes faltar, luego sancionarte y con posterioridad iniciar el trámite administrativo o judicial y ganarlo, si el juez te da la razón porque fuera imposible garantizar la seguridad del menor.

Con esto ni estoy ni pretendo llamar a la sublevación, pero sí hacer recapacitar a nuestras administraciones para que se sienten y negocien unas medidas mínimas de «sentido común» y de flexibilización que nos permita «a todos» conciliar primero nuestra vida laboral y familiar, y luego la laboral con garantías y sin esfuerzos sobrehumanos. Que queriendo llenar los patios al menor coste posible sólo vamos a conseguir vaciarlos.

* Presidente de ANPE Cáceres