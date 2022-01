Pronto empezarán, en el mes de febrero, algunos bailes, o mejor, dicho, los ruidosos vuelos nupciales de los halcones. Si tuviésemos su capacidad de vuelo, su visión y lo aplicásemos sobre el mapa y la situación mundial, sin vacilar, en estos momentos nos situaríamos sobre Ucrania. Las tropas rusas ya han tomado posición en la frontera con Ucrania. J. Biden ha dicho que si Rusia invade Ucrania, lo pagará caro. España ha ofrecido el envío de cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria, como parte del despliegue disuasorio de la OTAN en el este de Europa, y ha adelantado a la próxima semana la incorporación de la fragata Blas de Lezo a la flota permanente aliada que patrullará el mar Negro, según se recoge en los medios; su apuesta, la del Gobierno de España es la de la desescalada de tensión y la salida diplomática. Aunque nos haya distraído el baile a ritmo de Lionel Richie de Boris Johnson, tanta fiesta ha terminado por anestesiarnos el escándalo, la Europa seria, la geopolítica en estos momentos, nos marca la mirada hacia este exacto lugar, y veremos hacia donde se dirige.

Mientras, aquí, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobaba el incremento general del 2% en las retribuciones íntegras del personal de la Administración la Comunidad Autónoma. Una subida salarial recogida en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este 2022. Un gobierno: central y el regional, que de forma seria y comprometida en cada Consejo de Gobierno atienden, gestionan y cumplen. Hubo quien se opuso a que esto pudiese suceder y votando que no a estos presupuestos, y, por tanto, a esta subida, pero, no se preocupen, nada dirán, o incluso, podrán atreverse a enfrentar a los diferentes sectores de la sociedad, con tal de no permitir una convivencia sana en un Estado del Bienestar sin estar al frente de ello. Si no, poco podría explicarse la negativa a los Fondos Extraordinarios desde el comienzo, nunca se pudo disfrazarla primera visita a Bruselas para ofender a nuestro país del líder de la oposición, poco podría explicarse la posterior estrategia para difamar su reparto al ritmo de «habla mal que algo queda» y una Extremadura consentida.

Por suerte, con esfuerzo, coraje la vida real se forja con pasos gigantes en lugares que son capaces de ocupar esa grandeza sin que su dimensión sea equiparable en el mapa. Ayer me desperté con una foto increíble de Francis Villegas, la portada de este diario hablaba por sí misma. María Hernando, la primera mujer en enfundarse el traje de Jarramplas, nos inundaba con su fuerza. Ella, la igualdad que llega al corazón de la cultura, de un pueblo, de nuestras tradiciones, la que rompe barreras. Piornal versa a ras cielo, sin duda, con ella estamos más cerca de tocarlo. Un paso más.

* Filóloga y diputada regional del PSOE