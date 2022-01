Todos sabemos lo que ha supuesto para pymes y autónomos la crisis económica derivada de la pandemia; cómo se han quedado muchas empresas por el camino porque no han podido soportar la asfixia económica. A pesar del «no dejaremos a nadie atrás» -uno de los lemas publicitarios de Sánchez-, la realidad es que muchos negocios no han podido salir adelante a causa no solo de la crisis, sino también de las restricciones impuestas por la Junta de Extremadura, que las llegó a responsabilizar de los contagios. Y todo ello pese a que se comprobó que no eran la fuente de propagación del virus.

"Para perder, los extremeños somos los primeros, pero para recuperarnos, los últimos" Buen ejemplo de ello es el comercio, sector en el que los datos son reveladores: si comparamos Extremadura con el conjunto de España, el comportamiento en nuestra región no sigue la misma tendencia. Cuando hay pérdida en ventas, el comercio extremeño pierde por encima de la media nacional; y cuando en España se recuperan esas ventas, en nuestra región la recuperación es mucho menor. En definitiva, para perder somos los primeros, pero para recuperarnos, los últimos. En este escenario, el Gobierno reparte 11.000 millones para pymes y autónomos, y de este dinero a Extremadura solo nos corresponden 106 millones de euros. Aún así, aunque sea menos de un 1% del total, ante la gravísima situación de las empresas, estos fondos hubieran podido mitigar algunas dificultades; pero la Junta no ha sido capaz de hacerlos llegar en su totalidad a sus destinatarios. Su falta de agilidad y eficacia supone que ahora tengamos que devolver 53 millones de euros. ¿Este es el Plan de Recuperación y Resiliencia para Extremadura? Esto no tiene justificación en ningún momento, pero mucho menos en medio de una pandemia asfixiante que está destruyendo parte del tejido empresarial de la región. A este negro panorama, por el que están pasando los autónomos y las pymes, hay que sumar que los costes de explotación de las empresas están disparados. Los precios de luz, calefacción, gas, combustibles y cesta de la compra están por las nubes, mientras que, a cambio, el sector turístico, por ejemplo, ha visto cómo han llegado nuevas «olas» de cancelaciones. No acaba aquí la desgracia: aún falta hablar del afán de Sánchez por subir las cotizaciones de los autónomos. Pero, ¿es que se les puede apretar más? Esto ya es ensañarse con un colectivo que siempre tira del carro y que desarrolla su actividad con valentía y esfuerzo personal. Como colofón, y en estas circunstancias, no es extraño que el 38,7% de los extremeños estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Instituto Nacional de Estadística. En este tristísimo dato tenemos una tendencia al alza: hemos aumentado un 1% esta tasa en sólo un año. Son los resultados del gobierno de Vara.