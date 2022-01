Cuando se quiere, se puede. Que políticos de distinto signo se pongan de acuerdo por una vez y miren más allá de sus ombligos por un beneficio común y más grande que unas siglas es cuestión de voluntad y Extremadura lo está demostrando con un proyecto, las Edades del Hombre.

Esta gran exposición del patrimonio de la Iglesia, que nunca hasta ahora ha salido como tal de la comunidad de Castilla y León, lo va a hacer este año 2022 para ubicarse en una ciudad del norte extremeño, Plasencia. Gobernada por el PP y un alcalde que se ha lamentado en numerosas ocasiones de la discriminación a la que se ve sometida por dos administraciones gobernadas por el PSOE, la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura, en esta ocasión ha habido altura de miras y, todos a una, como Fuente Obejuna, han dado su apoyo a este proyecto.

Porque todos son conscientes de que las Edades del Hombre va a beneficiar no solo a Plasencia, sino al resto de Extremadura. Porque es una ventana al turismo y una oportunidad que no se puede desaprovechar de dar a conocer fuera de nuestras fronteras todo lo que tiene y puede ofrecer la región y eso no entiende de rojos, azules, morados o naranjas.

Y es que los numerosos turistas que se esperan van a generar un desarrollo económico no menos importante de los municipios por los que pasen, en sus alojamientos, sus bares, sus restaurantes, sus comercios y van a llegar cuando más se necesita. Sin duda las Edades del Hombre va a ser el oasis y el trampolín que Plasencia y otras localidades están pidiendo a gritos para olvidarse de los estragos del covid.

Esa unidad por un proyecto ha quedado demostrada sin ambages en la presentación que ha tenido lugar esta semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Pocas veces un expositor se llena para una presentación de una ciudad que no llega a los 40.000 habitantes y menos aún, un ministro pone su voz para respaldar abiertamente el proyecto, en este caso, el de Cultura, el socialista Miquel Iceta.

La unidad ha sido la clave, tanto política, como del Obispado de Plasencia, de la Fundación de las Edades del Hombre… Todos han remado hacia el mismo lado y hay que alabarlo porque eso es lo que quieren los ciudadanos, que sus políticos dejen a un lado las polémicas absurdas y trabajen por el pueblo. Así, sí.

*Periodista