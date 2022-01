Apesar de las críticas que se arraciman sobre el ministro de Consumo del Gobierno de España por las recientes declaraciones, que han puesto en tela de juicio la calidad de la carne que se produce en nuestro país, a ojos de todo el mundo, yo me resisto a pensar que haya algún tipo de maldad en sus palabras cuando las pronuncia. A Garzón yo siempre lo he visto con cara de buena persona, y fue el último que resistía en el espectro político, cuando a Izquierda Unida no le votaban ni los familiares de los políticos que la representaban y se presentaban a diputados en la Cámara Baja del parlamento español.

A él le salvó Pablo Iglesias cuando aún tenía coleta, que obró el milagro de convertirlo en ministro cuando la Organización de Izquierda Unida casi se abstenía de tener representación alguna en los diferentes territorios de la nación. Muchos dicen que su Ministerio debería haber estado incluido en algún otro de más enjundia porque, para los temas de consumo sólo, se podría haber preparado una simple Subsecretaría o una Secretaría General Técnica y estaría bien servido. Y es, quizás, ese hacer de menos al Ministerio que él dirige, lo que le mueve a llamar a la prensa, de vez en cuando, para hacer declaraciones que tengan eco social y llamen la atención del público y puedan sentirse más vivos y, sobre todo, más importantes, él y su Ministerio, durante un tiempo. No le veo yo, pues, mala fe al ministro Garzón cuando dijo aquello de que teníamos que comer menos carne roja y cambiar nuestras costumbres en nuestra alimentación. Si, cada vez que visitamos a un endocrino, y nos revisa nuestras costumbres y usos alimentarios, es lo que nos recomienda. El problema es que el Ministro nos lo aconsejó de buena fe, olvidándose del suculento solomillo rico que se sirvió en el banquete de su boda. Pero tampoco eso es para que alguien tenga que rasgarse las vestiduras y crucificar al bueno de Alberto. ¡Anda que no hay políticos en el mundo entero que nos dicen que hagamos una cosa y luego ellos hacen otra muy diferente! Sin ir más lejos, y muy recientemente, el tan rubio como mentiroso y despeinado, Boris Johnson, que pedía confinamiento a su pueblo, mientras él «se confinaba», empinando el codo, con miembros de su equipo, mientras «trabajaban», dice él, afanándose por mejorar el futuro de los hijos de la Gran Bretaña. Sin embargo, Alberto, movido también por el interés, creo yo, de sentirse útil y en boca del pueblo y de la actualidad, convoca una concentración de juguetes en las que las muñecas reivindican el derecho de irse a jugar con los niños, y las pistolas, coches y camiones con las niñas. Aunque tampoco esto le sale demasiado bien, porque nunca se ha visto tantas veces y repetido, como este año, en todos los canales de la televisión, aquel anuncio tan conocido y cantado por todos, como el de «las muñecas de Famosa, se dirigen al portal», mientras un grupo de niñas acompañan con la música, al son de zambombas y panderetas, animando el paso, lento pero seguro, de las muñecas que se acercan a adorar al Niño en el portal de Belén. Y, aunque entiendo perfectamente a los ganaderos españoles en su enfado ante las declaraciones del Ministro, me reitero en que no creo, de verdad, que lo haya hecho con la inquina y la maldad que algunos creen. A mí, todo este asunto, me inspira ternura y más me inclino a recordar, con inmenso cariño, a nuestro gran poeta Juan Ramón Jiménez, porque, sinceramente creo que Garzón, como Platero, … «es bueno, pequeño, suave;… tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro». *Ex director del IES Ágora de Cáceres