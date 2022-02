Escuché por primera vez compases de «Ay, mamá» (Rigoberta Bandini, 2021) en la publicidad del docudrama de Telecinco «En el nombre de Rocío». Sonaba machaconamente una letra no demasiado sofisticada («mamamamamamamamama»), que ocupa casi el 25% del tema. Entendí que no se trataba de una canción técnicamente estimable, pero algo se removía en mi interior e intenté averiguar el qué.

El tema me pareció un bello homenaje a las madres de la sociedad patriarcal con la que debemos acabar. Las que, como dice la letra, siempre tenían «caldo en la nevera», o las que no tuvieron otra opción que amamantarnos con sus pechos («tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza»), porque todavía no existía leche de fórmula. Supe que la canción sería un himno, pero jamás podría haber imaginado que un himno «feminista».

La escuché varias veces para comprender tamaño dislate. El comienzo, en efecto, excede la idea de madre para determinar la de mujer biológica: «Tú que has sangrado tantos meses de tu vida [...]». Es curioso, porque las mismas ministras que aplauden como feminista la canción llevan meses enfrentadas al movimiento feminista por negar, mediante la «ley trans», la condición biológica de la mujer que se concreta, por ejemplo, en la menstruación.

La canción incluye una alusión «revolucionaria» muy del gusto de la izquierda posmoderna: «Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix». Se refiere al cuadro «La libertad guiando al pueblo» (1830), del francés Eugène Delacroix (1798-1863). Refleja la revolución del 28/07/1830, de carácter eminentemente burgués; de hecho, el pintor se autorretrata con el típico sombrero de copa que simbolizaba esa clase social. Cuando las revoluciones burguesas se convirtieron en obreras (1848, año del «Manifiesto Comunista»), Delacroix pasó de ser revolucionario a contrarrevolucionario.

La mujer que ocupa el lugar central alegoriza la libertad (no la igualdad). Un personaje femenino rodeado de hombres que no «saca un pecho fuera», como dice la canción, sino que en el fragor de la batalla enseña los dos pechos al caerse el vestido. Y es que se trata de una mujer en guerra (de hecho hay tres cadáveres masculinos a sus pies), opuesto a lo que Bandini dice, tirando de construcción de género («Tú que podrías acabar con tantas guerras»).

La afirmación más presuntamente feminista de la canción («No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas») parece formulada en el siglo XIX, pues entonces Delacroix sí escandalizó. Pero en el siglo XXI hay millones de imágenes de tetas por todos lados, incluyendo la (nada feminista) infinidad de pornografía y prostitución de libre acceso.

Bandini sexualiza su cuerpo en la puesta en escena (ya lo hizo en la portada de su sencillo «Perra»), en cuyo desarrollo las bailarinas que la acompañan también enseñan las bragas. Es todo muy posmoderno y liberal, pero no feminista. De hecho, preguntada por el feminismo en el que milita Bandini, su respuesta fue: «En el mío» (La Vanguardia, 25/01/2022). ¿Hay algo más individualista, menos feminista?

Si alguien tuviera dudas al respecto bastaría con escuchar a Irene Montero, la ideóloga de la misógina «ley trans», en un mitin en León (28/01/2022): «Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista: ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas. Por qué les dan tanto miedo nuestros derechos». ¿Existe algo más antifeminista y retrógrado que equiparar en un discurso político mujeres con tetas y tetas con derechos?

Siento desilusionar a quienes consideran esto feminismo: las tetas no dan miedo a los hombres. De hecho, los hombres más patriarcales están encantados con que las «feministas» posmodernas hablen tanto de tetas, y aún mucho más con que las enseñen. Basta echar la vista (no muy atrás) a las películas de Pajares y Esteso para comprenderlo.

No tengo espacio para profundizar en un análisis que da para mucho más. Solo diré que bien estaría que cada uno se emocionara con la música a su manera, que no se instrumentalizara el arte para manipular a las masas y que «Ay, mamá», si ha de ser un himno, lo sea para honrar a las madres explotadas doméstica y reproductivamente, algo que debería terminar lo antes posible con el compromiso de todos.

*Licenciado en CC de la Información