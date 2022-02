Es obvia la intención de este titular: «Joe Biden excluye a Pedro Sánchez de una reunión con los líderes europeos» (a propósito de Ucrania). Se trata de la ridiculización de Sánchez, líder europeo con el que no se ha contado porque no cuenta, viene a decir. ¡Cómo se iba a contar, si no cuenta, si Sánchez es...! Un titular que no disimula su satisfacción, claro, dado lo que sugiere: la irrelevancia de Sánchez.

La pregunta es a cuántos les parece bien. Interpretada la exclusión en términos de liderazgo europeo, ¿a cuántos les parece bien que el presidente Sánchez haya sido excluido de esa reunión por ser un líder europeo menor, segundón, con el que no se cuenta? De otro modo: ¿a cuántos les parece bien la irrelevancia en Europa del presidente del Gobierno español y, para qué engañarse, de España? Por descontado, a los que desprecian a Sánchez por lo que es, sin más, es decir, socialista. Pero también a los que lo rechazan por su incompetencia, sin llegar al desprecio ideológico, en la consideración de que es mal político, mal presidente de Gobierno. No todo iba a ser o a la derecha o a la izquierda del Padre, como siempre, habiendo liberales. El problema es que el presidente Biden, aunque no crea «África empieza en los Pirineos», según la estupidez atribuida a David Bowie, cuando debe pensar en Europa, como ahora, piensa en Alemania, Francia, Italia y, pese al Brexit, Reino Unido, aunque esta vez también en Polonia, (geo)lógicamente. Lo cual no significa que haya excluido, por decirlo con el verbo del titular. Y, en todo caso, no habría sido a Sánchez, que al fin y al cabo es un presidente más, sino a España, cuyo liderazgo en Europa sería menor, segundón, etcétera. Ocurre, más bien, que Biden no ha convocado a todos, sino solo a las potencias europeas, y con independencia de si sus líderes son todavía Merkel o ya Scholz, Hollande o Macron, Draghi o aún Andreotti, May o Johnson… Pero al titular le interesa «excluir», que es verbo que lleva incluido el desprecio, mientras que «no convocar» ni siquiera sugiere indiferencia. Lástima. Porque hubiera sido preferible la exclusión de Sánchez a que Biden no convoque a España, esa ofensa. *Funcionario