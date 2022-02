La noticia ha dado la vuelta al mundo: el fotógrafo René Robert ha fallecido en una calle concurrida de París. Se cayó al suelo y, como nadie le socorrió, acabó muriendo de hipotermia.

Al buen hombre no le ayudó ser un artista con una carrera consolidada de algún modo gracias a sus retratos de grandes personalidades del flamenco, Paco de Lucía, Enrique Morente y Chano Lobato entre otros. De nada sirve, pues, tener una meritoria hoja de servicios en Wikipedia cuando el prójimo no tiene el detalle en echarte una mano en tus momentos más bajos.

"Asumo que los desamparados a los que he visto durante años en la calle no llamaron mi atención"

Viví una experiencia personal, siendo adolescente, al salir de un pub de La Madrila en compañía de un par de amigos. Vimos allí mismo, a dos metros del local, a un tipo tirado en el suelo con tan poca movilidad que parecía muerto, todo ello ante la indiferencia de numerosos transeúntes que disfrutaban de la noche cacereña sin prestarle la menor atención.

Mis amigos y yo fuimos a comisaría y contamos que había un hombre en muy mal estado, tumbado en una acera.

Pero no narro esta anécdota para colgarme una medalla, sino para reconocer que esa fue la única vez –que yo recuerde– en que di la alerta tras descubrir a alguien en semejante circunstancia.

Asumo que los desamparados a los que he visto durante tantos años en la calle no llamaron lo suficientemente mi atención como para movilizarme. Debí inferir, con cierta crueldad pragmática y muy cómoda, que hacerlo no solucionaría el asunto, pues la persona en cuestión llevaría así desde hacía bastante tiempo, y su problema, a esas alturas, sería endémico.

¿Debemos llevarnos las manos a la cabeza por que un fotógrafo conocido muera en la calle, tirado como un perro? Sí, debemos. Pero no estaría completo nuestro pesar si no reconociéramos que a René Robert y a muchas personas anónimas que han muerto de frío en la calle en cierto modo las hemos matado entre todos.