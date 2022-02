Se estima en 6.886 el número de casos nuevos de cáncer en Extremadura en el año 2021. La tasa de diagnósticos por cada 100.000 habitantes es de 650 casos, ligeramente superior a la tasa media del total de España, debido principalmente al envejecimiento poblacional. La tasa de mortalidad bruta fue 272 defunciones por cáncer cada 100.000 habitantes, siendo el 76,3% personas mayores de 65 años. Y, sin embargo, no todas las personas en España, somos iguales ante el cáncer: no tenemos las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer, no tenemos garantizada una atención integral y continuada y no todos los tumores se investigan lo necesario. Por esto, la Asociación Española Contra el Cáncer cree que es una realidad que hay que corregir y hace público el primer informe de la inequidad en cáncer en España donde muestra las desigualdades que agrava la enfermedad en la población española:

1.- El código postal afecta más que el código genético: el 42% de las comunidades autónomas no protege a la población del humo del tabaco, el más del 90% de las comunidades autónomas no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente y 7 Comunidades y Ciudades Autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo (50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal. 2.- El nivel socioeconómico es un factor de desigualdad frente al cáncer: el consumo de tabaco entre personas de estratos más bajos de la sociedad es casi el doble que personas de clase alta, cada año, casi 30.000 personas son diagnosticadas de cáncer en una situación de vulnerabilidad laboral ya que están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del Salario Mínimo interprofesional, lo que hace que estos costes derivados de la enfermedad podrían no ser asumibles por ellas, más del doble de mujeres que de hombres (25,7% de las mujeres) tienen unos ingresos por su trabajo menores que el Salario Mínimo, lo que puede hacer que los costes económicos derivados del cáncer sean inasumibles, mayor porcentaje de mujeres con cáncer con malestar psicológico significativo (45%) frente a los hombres (27%). 3.- De la investigación depende la supervivencia en cáncer, pero hay canceres con la supervivencia baja o estancada en los que hay que impulsar la investigación: 100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores cuya supervivencia es baja (páncreas, esófago o hígado) o está estancada (laringe, estómago o pulmón) debido a que no se investiga lo suficiente. Gracias a la investigación en estos últimos años, hay un aumento de la supervivencia, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres, en un entorno donde ha crecido la incidencia un 7,2% desde el año 2016. Por todo ello pedimos un acuerdo contra el Cáncer y que todos seamos iguales frente al cáncer. *Oncólogo del Servicio de Radioterapia (HUB) y presidente del comité técnico de la Asociación Española contra elCáncer en Badajoz.