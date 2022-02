Mirando al mar. Así, sin más. Embobado. Dicen las mujeres (algunas) que los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. Y a riesgo de caer en delito de feminismo diría que algo de razón tienen (las que lo dicen). Dicen los sabios de la evolución que así cazan mejor. Los ojos del cazador. Así de frente. Pudiera ser. Por un momento dejo de mirar al mar y pienso, mirando la arena que piso, en lo de Casero. Así, de un solo fogonazo.

Dicen que Alberto Casero es la voz de Extremadura entre los mandamases del PP. O sea, de profesión, fontanero. Aquí mirando al mar solo veo barquitos veleros y la brisa me trae aromas a salitre. Poco más. Pero lo dicen. Que si es muy amigo de Casado, que si es el hombre de Egea… y tal y cuál. Tal cual.

Sea como fuere la ha liado parda. Doy por indubitado que se trata de un error. Pero qué error… Este mismo diario informaba que ya venía errando con regularidad en esto de votar encamado. Lo que también parece indubitado es que el susto casi le deja sin aliento porque, pese a estar supuestamente enfermo, se presentó con pretensión de votar de nuevo. Pero no. Ni aunque se hubiera presentado en pijama, gorrito de dormir y camilla le hubieran atendido la petición de volver a votar. Ni in articulo mortis se lo hubiera permitido la presidenta de las Cortes. Recuerden que las mujeres son más cuidadosas que los hombres con las cosas de comer (también las del PSOE).

Sea como fuera me revolotean gaviotas. Algunas por dentro. Las de dentro me preguntan. Y pregunto. ¿Qué pensará Pizarro de todo esto? ¿Y Monago? ¿Qué será ahora de los candidatos de Casero? ¿Qué pasará con Guardiola y con Cavacasillas? ¿Dependerá su suerte de la de su mentor? Esos dos paquetes, paquetes bomba para algunos, tienen remitente. Alberto Casero es carne de partido. Sabrá sortear este instante de zozobra. O no. ¿Cómo se lo tomará Egea? De carne a carnaza va un minuto. El minuto que tardó alguno de la mano contraria en tuitear con mala baba.

Se está nublando. Nadie está libre de que te acierte una gaviota. Nadie de atropellar a un niño al confundir -ante un paso de peatones- un pedal con otro. Acelerar, frenar. Votar sí, votar no. Dicen que lo de Bahía Cochinos fracasó porque a alguien se le olvidó comprobar si la hora en Nicaragua era la misma que en Cuba. Dicen que Constantinopla cayó porque alguien se dejó una puerta abierta. A veces pasan cosas… por despiste.

Y aunque la primera acepción de pucherazo sea la de dar un golpe con el puchero, la segunda es la de fraude electoral consistente en alterar el resultado del escrutinio de los votos. Y puestos a tirar de diccionario, prevaricar es aquel delito que comete una autoridad cuando toma una decisión arbitraria a sabiendas de que lo es. Y de prevaricar debe saber Batet, que en sus ratos libres enseña Derecho Constitucional. Debe saber... aunque lo que sí sabía a ciencia cierta era que el diputado allí presente quería votar lo que no votó. A veces pasan cosas… por maldad.

Sea cual sea el error, sea cual sea el trámite, la voluntad era manifiesta. Y aunque Casero se mereciera un golpe de puchero en la cabeza, los demás (y eso incluye a todos los partidarios de la democracia) no nos merecemos este pucherazo. En fin, ya saben, lo cantaba Jorge Sepúlveda: «Mirando al mar soñé…» Y en eso desperté…

¡Maldita gaviota! ¡Tenía que pasarme a mí! Mira que hay mar, mira que no soy nada…

*Abogado