Supongo que el jugador de tenis número 1 en el ranking de la ATP, Novak Djokovic, se habrá arrepentido muchas veces, en esta última semana, de no haber tenido la opción, por su negacionismo infantil, de jugar la final del Grand Slam australiano. Se habrá dado cuenta de que, por su testarudez absurda y creencia irracional y fuera de lugar, ha perdido una gran oportunidad de liderar los más importantes trofeos de los más grandes del tenis. Ha sido nuestro Rafa Nadal quien nos ha vuelto a demostrar a todos quién es el mejor, y no sólo en la cancha, sino en la vida. Intachable, educado, derrochando deportividad, ya no solo es la envidia de todos por sus triunfos, sino por su manera de ser, de actuar. Demuestra cómo hay que ser, haciéndolo, sin decir una palabra. Por eso el público le quiere.

‘Nole’ quiere que el público le quiera, pero no le quiere, todo lo que él quisiera al menos. Novak Djokovic, el tenista serbio que lleva como número uno de la ATP más de 380 semanas y que, muy probablemente, fulminará los récords conseguidos por los más grandes de la historia, Rafa Nadal y Roger Federer, en los próximos años, no entiende por qué el público no se siente identificado con él como ocurre con Rafa y Roger. No siente el apoyo incondicional de los aficionados, del que disfrutan sus adversarios, a pesar de los continuos peloteos de los que hace gala al terminar sus partidos, enviando su corazón, raqueta en mano, a los cuatro lados de las gradas abarrotadas de público.

Y es que no es suficiente con que el deportista de élite consiga grandes triunfos, o importantes trofeos si no vienen acompañados de la admiración y el cariño de un público entregado e ilusionado con sus éxitos. De nada sirven unas estanterías llenas de enormes copas de metal si están vacías del apoyo de los aficionados que rugen y disfrutan con sus mágicos golpes en las canchas.

A Djokovic le falta, entre los trofeos de sus vitrinas, la humildad de la que siempre tiene que hacer gala el verdadero campeón. Esa que no les falta en las suyas a Federer y a Nadal, a los que nunca se les ha visto, ni siquiera se les ha adivinado, un mal gesto, una mala palabra, ni la más mínima contrariedad cuando las cosas o el ritmo de los partidos no han corrido a su favor.

Pero no podemos decir lo mismo del serbio y soberbio ‘Nole’. Si no le van las cosas con viento favorable, enseguida aparecen en su boca insultos desagradables y malsonantes al oído, acompañados de gestos y muecas diabólicas que asustarían al mismo diablo. Ya fue expulsado por lanzar, en su irreprimible cabreo, una pelota que, la mala suerte, hizo que se estrellara contra la garganta de una de las juezas de línea, a la que tuvieron que atender los equipos médicos del torneo. Por suerte la cosa no fue a más, pero su acto de enfado se podía haber convertido en un problema más grave aún, del que se pudieran haber desprendido nefastas consecuencias.

En el año 2021 en que, por fin y a pesar de las adversidades que nos ha traído la pandemia del covid, pudieron celebrarse los Juegos Olímpicos de 2020, Djokovic, tras un año pleno de grandes triunfos y después de ganar los tres Grand Slams de Australia, Roland Garros y Wimbledon, veía clara la oportunidad de hacerse con el deseado Golden Grand Slam, que suponía ganar los cuatro grandes de la temporada, coronados con la medalla del oro olímpico, hazaña conseguida sólo en la historia por la gran tenista alemana Steffi Graf.

Novak lo tenía fácil ya, casi al alcance de la mano. Sólo tenía que ganar el oro en terreno nipón y rematar en otoño con el Abierto de Estados Unidos. Pero le esperaba, agazapado cual intrépido felino, el alemán nacido en Hamburgo, Alexander ‘Sascha’ Zverev, quien, como ágil guepardo, implementó una velocidad increíble en sus golpes que apeó del preciado metal dorado al serbio. Y no solamente eso, sino que, con gran contundencia, Pablo Carreño, el tenista español, le privó también del metal del bronce brindando a todos una gran lección de tenis. Pero la rabia incontenible del serbio le desinhibió de tal manera que machacó su raqueta hasta hacerla añicos después de hacer volar otra contra las gradas, afortunadamente ahora exentas de público. Terribles y lamentables imágenes servidas en riguroso directo para todo el mundo.

Cuando le preguntan dice que él es así, que no lo puede evitar. No es, pues, ejemplo de nada, Djokovic, para nuestros jóvenes ni para nadie y, lo peor de todo, es que empieza a ser demasiado mayor para remediarlo. Posiblemente seguirá cosechando victorias, pero no le satisfarán porque no le llegan acompañadas del verdadero afecto y calor del público. ‘Nole’ volverá a servir para ganar, pero ganar solo no le sirve para triunfar de verdad.

Ahora, en Australia, vuelve a ser un espectáculo, pero no por su juego, sino por el intento de engaño a todos al no querer aceptar las reglas que se les exigen a todos los jugadores que participan en el Open australiano. El verdadero espectáculo nos lo vuelve a ofrecer, como siempre, Rafa Nadal, que rescata el 21 en el 22, haciendo que se precipitara, al conseguirlo, alguna bendita lágrima por las mejillas de muchos aficionados.

*Exdirector del IES Ágora de Cáceres