La tecnología rige nuestras vidas y la deshumaniza hasta tal punto que la falta de atención humana es tortura para ancianos y no tan ancianos y miren a la señora de Burjassot que ha denunciado a su banco que le cobra dos euros por una gestión en ventanilla pues la pobre no se aclara en el cajero. La mujer ha escrito a Garzón, que no sabemos si la amparará haciendo una pausa en sus visitas a las granjas, aunque hay quien recela que detrás está IU para revestir al ministro de un toque empático, que no todo van a ser vacas, cerdos y gallinas maltratadas. Necesitamos amparo los veteranos que, como el médico jubilado de la campaña soy mayor pero no idiota, ha convertido en cruzada el desandar este calvario que supone, por ejemplo, pedir las prestaciones de Muface por el sistema cl@ve, imposible de toda imposibilidad… --algunos me han dicho que alguna vez lo han conseguido-- me confesó en un arranque de sinceridad el hombrecito que por fin me atendió.

Hubo un tiempo hermoso en que incluso en el Congreso, los diputados iban y votaban presencialmente. Luego vino lo del teletrabajo, y con pandemia creciendo o descendiendo se popularizó lo del voto telemático que ha estallado en bomba esperpéntica donde todos se han retratado, mostrando sus vergüenzas para nuestra ignominia. Nunca entendí por qué la dulce Díaz que a todos quiere no quería los votos de Cs para su reforma estupenda. Ni por qué el PP, tras desgañitarse en que prácticamente no habían tocado la de Rajoy, no la apoyó, desactivando así al bloque Frankenstein y adelantándose a Arrimadas, empeñada en demostrar que todavía existe. Dicho esto, que tire la primera piedra el que nunca ha cometido un error informático. Porque más allá de que al pobre Alberto Casero le pitarán los oídos hasta el día del juicio, le dio tiempo de subsanar su error presencialmente y fue la voluntad de Batet la que se lo impidió, anteponiendo el error de la maquinita a la voluntad libre del diputado. Otra trampa como la de la mascarilla. Trapacerías y fullerías. Qué dolor de señorías si no dieran tanta risa. *Profesora