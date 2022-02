Es posible que no haya forma más española de celebrar que juntarnos alrededor de una mesa para comer y beber, y por eso la gastronomía es casi una religión en la mayoría de nuestros hogares.

También es una bonita manera de recordar a quienes nos precedieron y nos dejaron su manera de hacer las cosas en los fogones; recetas que pasan de padres a hijos (más bien de madres a hijas, que en las generaciones anteriores pocos padres se ponían el delantal) y que conforman el universo gustativo de cada familia. Que a menudo no es que las croquetas de tu madre sean las mejores, sino que llevas toda la vida comiéndolas con un ligero sabor a (colocar aquí lo que proceda) que no detectas en otras y que echas en falta.

Y no hay ningún plato que dé lugar a más variaciones en cada hogar que el cocido. Intenten recordar dos casas en las que se cocine o se sirva de la misma manera; es un maravilloso juego de combinaciones y permutaciones que resulta en una casi inacabable variedad de modos e ingredientes.

También sabrán ustedes que pocas disputas más encarnizadas que las que se dan entre con y sin cebollistas, entre los de tortillas cuajadas o semi líquidas, o los que dicen tortilla de patata o de patatas. Por mucho menos han comenzado guerras y se han perdido reinos.

Aunque el verdadero drama son esos extranjeros que se empeñan en imitar nuestras recetas, acabando en destrozos mayores que el que Nelson nos hizo en Trafalgar (destrozo este muy sobredimensionado, por otra parte). Porque las fotos de paellas de chorizo o los gazpachos calientes nos hacen enfurecer más que si nos estuvieran robando La Maja vestida, así que creo que la mayoría de esas aberraciones gastronómicas se perpetran precisamente para provocarnos.

Para mí cocinar es recordar, sí, es honrar a quien dedicó su tiempo a enseñarme, a alimentarme y a padecer que toda una mañana de trabajo se reduzca a apenas una hora en la mesa.

Hoy, que he puesto los garbanzos en remojo, me da por pensar en las miles de personas que comen solas a diario, más por necesidad de aportar combustible a sus cuerpos que por el verdadero disfrute. Pienso también en quienes querrían degustar algunos alimentos pero el cuerpo no se lo permite, y también en quienes han decidido privarse voluntariamente de otro. Y en que la cocina y su manera de acercarnos a ella dice mucho de quienes somos y de cómo entendemos la vida.

Ahí, como en otros aspectos, creo que nuestro país está en la cima de la calidad de materias primas y maneras de hacer, cuando hay «potencias internacionales» que únicamente merecerían dos minutos de fama culinaria por su salsa Worcestershire. Y nadie trató jamás de conquistar Islandia, y mucho menos por sus guisos, en el caso de que consigan distinguirlos del liquen que crece en la falda de sus volcanes.

Así que, al final, jaque mate, Almirante. Yo voy a poner la olla, que se hace tarde.

(Ya verán cómo me sale alguien en Twitter aclarándome que, estrictamente, ‘sólo’ era vicealmirante).

* Periodista