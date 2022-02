Nadie esperaba que la reforma laboral contentara a todos, pero tampoco que supusiera un disgusto para el diputado Alberto Casero por su inutilidad telemática y para Yolanda Díaz por su confianza en los nacionalistas. Y es que la reforma, como se sabe, se ha aprobado inesperadamente gracias al voto del diputado Casero, pero no se ha aprobado como esperaba la ministra Díaz. Dos disgustos, dos.

Poco que decir del diputado Casero, salvo el lloriqueo que exhibe y exhibirá durante mucho: “Estoy destrozado, estoy fatal, la que he liado”. Es su defensa: decir que él no ha sido. Habrá que esperar a que el secretario Teodoro García Egea averigüe si ha sido torpeza telemática o torpeza a secas, si gastroenteritis o tongo, es decir, por qué se quedó en casa o, lo que no es lo contrario, por qué no estaba en el Congreso.Y conocerá el procedimiento para hacerlo, de confirmarse las sospechas del tamayazo que habría urdido con los dos diputados de UPN, los cuales, por cierto, se hicieron a sí mismos el polígrafo de la excusatio non petita, a juzgar por la insistencia con que repetían y declaraban que ellos votarían lo que había decidido el partido, disciplinados. El diputado Casero, en fin, aunque ahora no sepa si lo suyo es disgusto, ganas de morirse o qué, debería cuidarse de aceptar una partida de lanzamiento de huesos de aceituna con García Egea, pues podría descubrir allí mismo que lo suyo, en verdad, son ganas de morirse. Y no por la partida, que también perdería.

El disgusto de la ministra Díaz es chocante, paradójico, porque la reforma laboral en la que ha puesto tanto, y no solo políticamente, se ha aprobado, sí, pero no como ella esperaba. Lo primero que se piensa es que ha sido sin lograr el objetivo con queempezó a elaborarla, esto es, “la derogación de la reforma de Rajoy”, según dijo en su presentación. Pero no. Se ha aprobado sin el apoyo de ERC, BNG y EH-Bildu, los nacionalistas en que confiaba. Un disgusto que ha sabido transmitirles en tercera persona: “Los nacionalistas deberán dar explicaciones a los trabajadores”. Y que sus compañeros de coalición en el Gobierno, es decir, Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón, avivarán recordándole que esa reforma ha quedado en tan poco que incluso Ciudadanos ha votado a su favor. Por sus cosas chulísimas, debería contestarles. Y, acto seguido, encarar a los nacionalistas y explicarles su negativa: no ibais a favorecerme apoyando el mérito de la reforma laboral, mío en exclusiva, sabiendo que en próximas elecciones seré vuestra competencia electoral, ¿verdad?

La diferencia entre trapo y trapío, esos dos.

*Funcionario