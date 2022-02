He señalado muchas veces la importancia del concepto de «representación» para entender la política española: nada es real (salvo alguna cosa), solo puro teatro. Los nuevos actores del vodevil son tan malos políticos que deben esforzarse más en la labor interpretativa, y lo que antes era una representación de la realidad, ahora se ha convertido en la representación de una representación. Empiezo por el final (o por el principio, según se mire): el líder del PP quería que se aprobara la «reforma» laboral del PSOE y al líder del PSOE le venía bien que «el PP» la aprobara, pero a ninguno le convenía que fuera explícito.

Así las cosas, habría una primera representación (el PP hace como que se opone mucho y el PSOE como que se ofende mucho) cuya falsedad había que tapar con otra representación (un diputado del PP se «equivoca», siendo su voto «casualmente» determinante).

Es fundamental poner en antecedentes al lector: la «reforma» laboral del Gobierno venía exigida por la UE para soltar la pasta de los fondos Next Generation. Dinero que acabará en las empresas españolas y que el Gobierno supone que le beneficiará en las urnas y en reparto pecuniario entre los amiguetes (se equivoca en lo primero).

No es necesario explicar que el PP y la CEOE son casi lo mismo. Pero sí es importante señalar que el líder del PP necesita ser reconocido por los empresarios. Por eso, lo relevante no era que el PP aprobara «oficialmente» el texto del Gobierno sino que Garamendi supiera en privado que el PP «haría lo necesario» para que se aprobara. El 17 de enero, Garamendi dijo que solo le quedaba encamarse con Casado y retransmitirlo, para demostrar su buena relación, como hicieron John Lennon y Yoko Ono. Algunos no entendían que pocos días después el PP fuera a negar como Judas a la CEOE. Espero que ahora lo entiendan.

Aunque la ridícula ficción estuvo muy lejos de las excelentes películas de Hitchcock, hacía falta un «macguffin» (excusa argumental banal que distrae la atención del espectador): la «reforma» laboral. Un texto que apenas matiza el del PP, que por eso fue firmado por la CEOE y defendido entusiásticamente por Ciudadanos y que a pocos importaba en el Congreso de los Diputados.

El coste para la clase política era menor: un diputado del PP («casualmente», mano derecha de la mano derecha de Casado) tenía que hacerse pasar por bobo, dos congresistas de un partido menor debían cambiar su voto, y todo debía ocurrir en el último momento para que pareciera real.

El coste para la democracia española es mucho más alto. La ciudadanía asume ya el bajo nivel intelectual de la clase política, los cambios de chaqueta y las mentiras (los dos partidos del Gobierno prometieron derogar la reforma de Rajoy, no este texto de la «señorita Pepis»). Pero quizá se les fue de las manos al juntarlo todo en una sola sesión y retransmitirlo en directo.

"En la opereta parlamentaria quedó (aún más) dañado el corazón de la democracia española"

En la opereta parlamentaria quedó (aún más) dañado el corazón de la democracia española: una cámara de «representantes» que «solo por error» respaldaba lo firmado por empresarios y sindicatos, tres diputados bajo sospecha, una mayoría gubernamental que salta por los aires en la votación (supuestamente) más importante de la legislatura, el cuestionamiento de la tercera autoridad del Estado (la presidenta del Congreso) y otra judicialización que VOX llevará hasta el final ante el Tribunal Constitucional. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Nadia Calviño culminaron la función juntando sus manos en un posado para la prensa mientras el fondo sur del Gobierno rompía en aplausos como pidiendo un bis. Todas sus señorías (ninguna, que yo sepa, ha pedido disculpas), se hicieron cómplices de la demolición en directo de la legitimidad del sistema político español al completo, desde los sindicatos hasta el Gobierno pasando por todas las instancias intermedias. Les da igual.

Y lo mejor/peor es que a la mayoría empieza a darnos también igual. Incluso podría ser positivo. De momento, el único beneficiado de esta vergüenza nacional será VOX, pero si las estrambóticas retransmisiones circenses sirven para que una mayoría de españoles adquieran conciencia de que sus destinos los deciden cuatro personas entre bambalinas y de que viven sobre un cenagal maloliente, quizá por fin cambiemos y todos salgamos beneficiados.

*Licenciado en CC de la Información