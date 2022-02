Con la novedosa fórmula de «anunciar» el contenido de la sentencia sin hacerla pública aún (hasta las altas instituciones caen presas de la urgencia informativa, como si los matices fueran un trámite engorroso), el Supremo confirmó el final del viaje de la Isla de Valdecañas. La batalla que perdura desde 2007, parece que tiene su punto final en la estimación del Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción y obliga al derribo del complejo. Digo parece; y de momento, sólo eso.

Lo cierto es que el Supremo ha hecho su trabajo, que no pasa por ponderar los intereses en juego, sino en cumplir con las exigencias del estado de derecho. Y el anunciado fallo es un duro golpe a una Junta de Extremadura que buscaba su autoindulgencia a través de poner piedras en el camino de la ejecución de la sentencia y cuyo papel en la aprobación y recorrido judicial de Valdecañas ha sido un completo disparate.

Algunos han corrido a «recordar» que en la aprobación concurrieron los dos grandes partidos, PSOE y PP (de hecho Monago ha declarado que el fallo «no es justo»). Siendo exacto, no parece sensato un reparto igualitario de culpas. Primero, porque el impulso al instrumento urbanístico (PIR o proyecto de interés regional) corresponde a los socialistas. Segundo, porque durante el largo tiempo transcurrido desde el inicio del contencioso, en la gestión de la Junta ha estado más tiempo el citado partido. Incluso, algunos protagonistas (como el presidente Vara) han vivido en primera línea, siendo protagonistas, todos los capítulos de este serial.

La ejecución de sentencias firmes, con efectos de cosa juzgada, no puede estar sometida al capricho de cambiantes intereses políticos o particulares. La imposibilidad en la ejecución pone en cuestión nuestra seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental de nuestro ordenamiento. Sin ello, por ejemplo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración pública decae, un riesgo para el estado de derecho y la separación de poderes.

La realidad, claro, es mucho menos nítida. Las ejecuciones en materia urbanística, especialmente las demoliciones, están entre las más combatidas y menos consumadas. No mucho tiempo atrás, Martín Pallín hablaba de que probablemente hubiese en España más de 33.000 edificaciones ilegales, muchas de ellas conviviendo con la amenaza judicial del derribo. Se juzga, se falla, pero no se cumple lo juzgado. En tantísimas ocasiones con la connivencia de las administraciones obligadas.

En realidad, sobre este caso sólo se ciernen sombras. Porque, desde luego, no es una buena noticia. No lo es para los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, que afrontan un negro panorama económico sin el impulso del resort y el turismo. No lo es para los compradores, propietarios de buena fe. Por supuesto que no lo es para una Junta que se ve abocada a asumir en primera instancia unos costes de demolición que no bajarán de los 150 millones de euros. Por no hablar de las indemnizaciones que promotores y propietarios podrían exigir. Yo, al menos, estudiaría esa vía.

"La verdadera condena para la Junta es no haber tenido la valentía de replantear y cuestionar protecciones y emplear atajos"

Pese al tono triunfalista para los vencedores, las asociaciones ecologistas, tampoco lo es. Puesto que es difícil hablar de preservación en una zona transformada y que, sin inversión ni cuidado, una vez derribada no será un paraíso natural. Más bien la escombrera que un día fue. Condenando de paso el progreso social y económico de la comarca. Cabe incluso preguntarse si la virulencia de estas asociaciones no está vinculada al presunto carácter «exclusivo» que iba a tener la Isla.

Todo conforma una indiscutible tragedia, en la que Valdecañas funciona como trasunto de toda Extremadura. Somos el pulmón, el espacio natural, la escapada perfecta. Pero en Extremadura hay que articular un verdadero desarrollo económico que no puede estar siempre limitado por la imposibilidad demográfica que deriva de la protección ambiental. Ganamos obligaciones sin derechos.

La verdadera condena para la Junta (y por extensión de Extremadura) es no haber tenido la valentía de, sin partidismo, replantear y cuestionarlas protecciones que pesan sobre la región y emplear atajos, como esos PIR que tanta conflictividad han generado. El verdadero progreso requiere conciliar el cuidado del entorno con la garantía para las inversiones y un uso racional del suelo rústico.

*Abogado, experto en finanzas