Algunas uniones, como la que ahora se proponen llevar a cabo las ciudades de Don Benito y Villanueva de la Serena, están basadas en la fragilidad. No he conseguido ver un entusiasmo desbordante por las calles ni tampoco una oposición cerril, es como si quisiéramos seguir dándonos la espalda con la educación y la distancia acostumbrada.

A veces no hace falta trazar fronteras ni rayas en el suelo para separar porciones de tierra, es más que algo físico un hábito intelectual adquirido y convertido en sedimento generación tras generación. Algo en el ambiente nos ha cargado de desafectos inexplicables como un imperativo de lejanas amistades. En cambio, estamos unidos y somos iguales así sea en la fragilidad o también en la indiferencia.

Es posible que una parte de la antipatía que acumula la iniciativa de la unión se deba al protagonismo que como siempre adquieren los políticos, ya saben, el espesor del egocentrismo tan anillado a la gestión pública y más aún en aventuras de este calibre donde sí o sí van a llover medallas más que agua en los embalses.

Llevamos años alejados por el tajo de una carretera con su pobre hospital decrépito asomando sobre pináculos tristes de promesas anchamente incumplidas. Años en los que hemos vividos separados por barreras invisibles pero bien marcadas en la psicología colectiva; divisorias que han marcado con determinación nuestro destino de pueblos vecinos mal avenidos.

Separados pero unidos en la vulnerabilidad y ahora resulta que para abrir el corazón de ambas ciudades se han aliado los alcaldes abriendo las urnas al igual que Moisés hizo retroceder las aguas del Mar Rojo.

Tras años de intentos fallidos por otros gestores, al fin la política no ha sido impedimento para dar un impulso a la nueva configuración del mapa competencial. Un impulso vital que pasa por poner un espejo en mitad del territorio a ver si así nos miramos mejor los unos a los otros. Pero no se confundan, no son los políticos los que han venido a decirnos que dejemos de tener la mirada tan dura, no, ya nos queríamos desde mucho tiempo atrás. La fusión amorosa entre ambas ciudades ha existido siempre y ha gozado de muy buena salud.

Nos hemos mirado con aceptación desde las ventanas del hospital. Ese lugar marchito que mira a ambos lugares atravesado por cenizas y brozas del campo. Lugar inhóspito convertido en esqueleto de hormigón y penas. Diría que ese edificio ha sido siempre la frontera imaginaria tatuada en el subconsciente.

Por arte de magia de intereses muy concretos, ahora se nos invita a interiorizar las bondades de la unión, a reconocernos en el otro, a votar superando la ansiedad de viejas creencias, y a casarnos pese a la desigualdad en la dote.

Nos invitan a la fiesta de un referéndum como cuando íbamos haciendo autostop a la fábrica de Harina a bailar y éramos más, mucho más que cuerpos adjuntos, cuerpos que necesitan del otro para llegar a casa.

Nos quieren hacer ver que estamos asistiendo a la reivindicación de la fraternidad, que ha llegado la hora de pasar página y escribir el libro de la tan anhelada fundición. ¿Por qué ahora y no antes? Da igual, ustedes voten por la amalgama de identidades, la mezcla, el derretimiento, la reconciliación. No hagan preguntas urgentes o incómodas.

Mantengo frescas en la memoria las barreras de lejanas madrugadas, límites que en la madrugada se desvanecían entre música y copas: Side Pop, Chinatown, Okey y un paso más allá nos esperaban Los Robles… ¡qué noches memorables aquellas llenas de reunión y aproximación!

Créanme, somos alianza, parentesco, amasijo y confederación.

* Periodista