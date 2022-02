No sé si las mujeres, en general, somos tontas o callamos cuando nos humillan o nos menosprecian por no molestar, por vergüenza o por tener más educación que el que ofende. Pero lo cierto es que, en la violencia obstétrica y el trato que reciben muchas gestantes y madres primerizas, el silencio de estas suele ser la tónica.

En casos graves, como abortos, a veces ni la familia más cercana, salvo el padre, llega a saber si el trato recibido por la mujer ha sido bueno o malo. De hecho, muchas optan por no presentar ninguna reclamación al sistema sanitario porque están convencidas de que "acabará en un cajón" y, si ya hablamos de denunciar ante la Justicia, quienes lo han hecho dicen que "no sirve para nada". Porque es muy difícil probar una violencia que no es física y porque, cuando la sufres, no estás pendiente de documentarla, de hacer fotos o vídeos por si lo denuncias, porque estás en un abismo del que solo quieres salir.

Pero como señala una afectada, la violencia obstétrica psicológica deja "una huella, porque siempre está ahí". La más leve son las burlas, la condescendencia, el tono de «mira qué ignorante que viene por un leve sangrado», por ejemplo o esa frase de "ah, ¿pero no le vas a dar el pecho al bebé?"

Todo va minando la salud psicológica de la mujer, desde no dejar entrar al padre a una consulta hasta escuchar cómo los profesionales hablan de una aplicación de móvil mientras te examinan.

En un mundo ideal, en la Sanidad pública todos los profesionales tratarían con respeto a la mujer, no darían nada por sentado, no sería una más, se pondrían en su lugar y se desvivirían porque su estancia sanitaria fuera la mejor. En la vida real, esta es la excepción. Las mujeres suelen acumular malos recuerdos, malas contestaciones, situaciones en consulta o en el hospital que prefirieron callar para conservar en el recuerdo la felicidad de haber tenido un hijo.

Pero, quienes no pudieron tenerlo, no conservan ni siquiera este buen recuerdo y solo tratan de olvidar. Unas tienen ayuda porque hay hospitales donde se aplica un protocolo del duelo que ayuda a la mujer que ha sufrido por ejemplo un aborto. Pero no en todos los hospitales se aplica y, en estos casos, o te buscas la vida de forma privada, o te hundes. Sin un trato humano, empático y de respeto a las personas, la Sanidad pública nunca será la mejor.

*Periodista