Lo de la Isla de Valdecañas es una metedura de pata desde el principio, una cabezonería de un gobierno que decidió coger por la calle de en medio a sabiendas que podía fastidiarla. Dieciséis años ha durado el proceso judicial que finalmente ha terminado este miércoles con una sentencia del Tribunal Supremo donde se viene a decir que nada de demoler de forma selectiva el complejo turístico como había dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que hay que meter la piqueta a saco, vamos del todo, gastarse 110 millones de euros en indemnizaciones a los propietarios y otros 33 en demoliciones y dejarlo tal y como estaba cuando se decidió proteger este paraje, aunque fuera un erial lleno de eucaliptos, escombros y lavadoras. En resumen, que la ley no se puede burlar por mucho que el infractor sea una administración que se inventa un PIR u otra figura urbanística para construir donde la ley medioambiental dice que no se puede hacer nada. No haberlo protegido, que el lápiz para marcar las zonas ZEPA en el mapa de Extremadura lo sacó la Junta, no vale ahora inventarse atajos legales.

Es obvio que los jueces solo ven leyes y sentencian el incumplimiento de las mismas. Es su papel y, por ello, el fallo judicial conlleva su acatamiento. Pero si sus señorías descendieran al terreno, nunca mejor dicho, verían que, de llevarlo a término, supondría una aberración. La isla de Valdecañas no es un espacio natural que ha llegado así a nuestros días. No es el caso del hotel del Algarrobico, entre Carboneras y Mojácar, en plena costa almeriense, como algunos han querido comparar en un ejercicio de similitud falsa. La razón de base es que esta isla se creó por la acción directa del hombre, no existía hace solo 60 años. En su origen era un cerro, denominado ‘del Burro’, donde pastaba el ganado. La construcción del pantano de Valdecañas inundó el territorio circundante y, al subir las aguas, lo que era una montaña se convirtió en una isla o una península que se reforestó de eucaliptos. No deja de ser curioso que un embalse construido en pleno franquismo, entre 1957 y 1963 por Hidroeléctrica Española, que anegó 7.178 hectáreas y obligó a desalojar dos municipios (Talavera la Vieja y Talaverinos) --una aberración medioambiental provocada por la mano directa del hombre-- generara un espacio ‘de naturaleza’ de primer orden hasta el punto de que en 2003 fue propuesto como zona ZEPA y se integró en la Red Natura 2000. Pero así se escribe la historia, o así la hemos querido escribir los extremeños o nuestros representantes.

"Los culpables, que no se olvide nadie, se han ido o se van a ir de rositas y quienes pagarán serán los extremeños"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, anda de cabeza desde el miércoles por el fallo judicial aunque él habla de «tropiezo» más que de «mazazo»” dado que, en su opinión, ya hay otros proyectos en marcha en Extremadura que pueden compensar la desaparición del complejo turístico Isla Valdecañas. No obstante, ha anunciado tanto un recurso de amparo al Tribunal Constitucional como la posibilidad de abrir un debate con los estamentos europeos para propiciar un cambio de legislación que permita realizar algunas actuaciones en los espacios medioambientalmente protegidos. No parece lógico que un tercio del territorio extremeño goce de algún tipo de protección. Limita el asentamiento de empresas y frena el progreso de la comunidad, pero habrá que recordar que nadie obligó a Extremadura a solicitar toda esta protección de la que ahora parece arrepentida. No fue una imposición de Bruselas, más bien lo contrario.

Siempre nos quedará la esperanza de que, al final, algún estamento superior, judicial o político, ponga cabeza en todo este embrollo de Valdecañas y salve de la destrucción a este complejo turístico. No en vano, el mismo supone un foco de atracción para una zona abocada al vacío poblacional. Porque los culpables, que no se olvide nadie, se han ido o se van a ir de rositas. Van a ser los extremeños en general los que vamos a tener que pagar 130 millones de euros, que se dice pronto, en destruir un espacio para convertirlo en otro mucho peor. ¿Alguien lo entiende? La victoria judicial de quien ha ganado la sentencia, ‘Ecologistas en Acción’ en este caso, no puede recaer en la ciudadanía y menos para costear una actuación que va en perjuicio de todos.