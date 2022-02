Ya se sabía antes de abrir las urnas: las elecciones autonómicas del 13-F en Castilla y León son las más importantes desde que se celebran (1983). El resultado lo confirma: modifican el subsistema de partidos castellanoleonés y adquieren una clara (e inhabitual) influencia nacional.

El previsible ascenso de VOX tiene una trascendencia estatal indiscutible, en cuanto que convierte al partido de Abascal en la gran fuerza pujante, y en una de las formaciones conservadoras más potentes de Europa. A pesar del descenso de participación (más de un 2%), VOX multiplicó casi por tres su apoyo electoral y se convirtió en la tercera fuerza de la región, con claras opciones de formar su primer gobierno.

El fulgurante éxito de la plataforma ciudadana Soria ¡Ya! consolida otro de los cambios del sistema de partidos español. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, en Soria capital logró más del 50% del voto, casi el 43% en toda la provincia. Si el ascenso de VOX hay que analizarlo más en el eje ideológico (reconfiguración del espacio de la derecha, aunque no solo), el de Soria ¡Ya! es más complejo.

El triunfo de este tipo de partidos, como ¡Teruel Existe!, capaces de llegar a ser hegemónicos en sus circunscripciones en su primera convocatoria, se explica por la suma de tres tendencias. Primera, y más importante, la enorme desconfianza en las instituciones, que se nos aparecen más como nuestras enemigas que como nuestras protectoras, empujando a formas de reivindicación no sistémicas. Segunda, relacionada con la anterior, el gran descrédito de la política «clásica», que hace que los partidos nuevos sean espacios de refugio. Tercera, la más explícita, el agravio que ciertas zonas de España sienten mientras otras ganan en privilegios: baste decir que la provincia de Soria ha perdido desde la reinstauración de la democracia el 25% de su población, diez veces más que entre 1900 y 1960.

Esa política «clásica», encarnada por los dos partidos que han gobernado España 40 de los 45 años del nuevo periodo democrático (25 el PSOE y 15 el PP), ha obtenido el peor resultado histórico, con un 61% sobre voto emitido (máximo de 85% en 2007) y tan solo un 35% sobre el censo (61% en 2003 y 2007). Si bien es cierto que conviene concretar: el PP pierde un 12% y el PSOE un 24%.

Y es que, hablando en bloques, la «izquierda» opera en términos de catástrofe. Mientras que las principales fuerzas de la derecha (PP, VOX y Cs) han disminuido, conjuntamente, un 9% respecto a 2019, en el caso de PSOE y UP la cifra aumenta al 22% de votos perdidos. Dentro de la «izquierda», el fracaso mayor es del PSOE, que ha logrado su segundo peor resultado histórico y pierde uno de cada cuatro votos respecto a 2019, mientras que UP se deja el 10%.

El resultado de la «izquierda» resulta especialmente relevante en el ámbito del análisis nacional, y no solo porque representa un Gobierno español al que los castellanoleoneses han censurado en las urnas. Va mucho más allá. Primero, porque el fracaso simultáneo de ambos partidos significa que han dejado de ser vasos comunicantes, es decir, los votantes que se van de uno, no se refugian en el otro: se quedan en casa o votan a otras opciones. Y segundo, y más importante, porque certifica el fracaso de las operaciones emprendidas por Pablo Iglesias en 2014 y Pedro Sánchez en 2017, devolviendo esos dos espacios electorales a un lugar anterior al gran cambio de ciclo histórico marcado por el 15-M.

De hecho, si miramos ahora la victoria del PSOE en Castilla y León en 2019, dos años después de haber ganado Sánchez las primarias, solo puede verse de una forma: como un espejismo mientras los ciudadanos creyeron en un proyecto que ha resultado falso. Una vez conocido el engaño, se ha vuelto a las cifras que obtuvo el propio Sánchez en 2015, que fue el peor resultado histórico en la región. En cuanto a UP, baste decir que ha perdido el 63% de voto respecto a sus primeras elecciones autonómicas allí (2015) y que ha obtenido peores resultados que IU en 1991, 1995 y 1999; quizá sea revelador decir que el Partido Comunista de España logró 44.357 votos en 1983 y que UP tiene ahora 61.290 (a falta de escrutar un 1%).

Quien no observe aquí la bisagra de un cambio de ciclo político en España es porque no sabe leerlo o porque no quiere verlo.

*Licenciado en CC de la Información