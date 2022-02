Salió el gobierno en rueda de prensa a asegurar que harán todo lo posible por evitar cualquier conculcación de nuestros derechos. Todo esto dicho, claro está, con rictus serio, voz circunspecta y apariencia de estar midiéndose a un gigantesco enemigo (no son molinos sino gigantes). Acabáramos. Es todo un alivio saber que el gobierno del país es garante de la legalidad vigente y que hará fuerza dentro de sus competencias en la salvaguarda de nuestros derechos. Toda una novedad.

Semejante perogrullada sólo confirma que vivimos en una continua y eterna campaña electoral. De la que el gobierno, ahí sí muy congruente, es su principal «valedor». Pero como en la otra acera vivimos la broma infinita de Génova (imposible tener una deriva más autodestructiva) ya ni nos alteramos porque el BOE se haya convertido en un mecanismo de captación de votos.

El permanente estado electoral es la explicación de que unos resultados fácilmente cuantificables reciban paradójicas reflexiones desde los distintos altavoces mediáticos. Pareciera que el PP lo encierra en un solo camino un socialismo que ha perdido votos y escaños. Y de forma significativa. El mismo relato que hace que hasta dos partidos cuyo camino a la irrelevancia no sólo parece irreversible sino ganado a pulso, como Ciudadanos y Unidas Podemos (da lástima ver la caricatura de los simplistas análisis de sus líderes, más pendientes de su demografía tuitera que de la realidad) griten contra la irrupción como factor clave de un partido como Vox.

Recuerdo hace casi una década, cuando ya se hacía casi evidente que Iglesias y su círculo cercano iban a capitalizar el movimiento del 15-M, muchos se rasgaban las vestiduras por el impulso al futuro partido y su conversión en fenómeno de masas. No «entendían» las razones. En realidad, aquello era de todo menos incomprensible. Al contrario: una clase política en entredicho (los dos grandes partidos, mal que le pese, están marcados por la señal de relevantes casos de corrupción), una crisis económica galopante, que se cebaba especialmente con los jóvenes. Ni más ni menos que una ruptura social que colocaba a toda una generación y a las clases sociales más desfavorecidas ante un panorama de incertidumbre, con la ayuda de una desconexión política que no ofrecía respuesta. La explicación era sencilla: la reacción del enfado.

Es la misma forma de indignación que ahora rentabiliza Vox. El país camina sobre un desequilibro evidente entre la euforia propagandística del gobierno y la empinada cuesta del día a día para gran parte de españoles. Desde la perspectiva económica, la inflación sigue creciente, una de las mayores tasas de desempleo de la Unión (entre los jóvenes, descorazonadamente elevada. Autónomos que sufren el aumento de la carga tributaria, asfixiando a pequeños empresarios. Creciente la presión fiscal, con la negativa a deflactar el IRPF. Mejor no tratar el coste de la electricidad.

En un plano sociopolítico, vivimos un tremendo descrédito de las instituciones. Una renovación de poder judicial atascada con acusaciones mutuas entre gobierno y oposición, que al resto nos suenan a canje bajo la mesa para mantener el control. Indultos, alianzas, acuerdos, que antes se habían negado repetidamente. El ridículo de un CIS al servicio del gobierno.

Por no hablar del empeño de la izquierda en conducir al paroxismo buenos propósitos (feminismo, violencia de género), que se exprimen dejando de lado su contenido principal (solucionar problemas reales) y que se usan para crear divisiones y criminalizar de facto a grupos enteros de ciudadanos.

Sé que es cómodo pensar que hay más de diez millones de «fascistas» en este país. Pero no es cierto. Quien haya leído esta columna ya sabrá que no soy partidario del partido liderado por Abascal (creo que son más peligrosos por lo que callan que por lo que dicen). Pero no defendería ni señalarles ni crear cordones sanitarios. Sus votantes son, sobre todo, desencantados y enfadados. Hastiados de una clase política que sigue defraudando a cada vez más personas. Cada descalificación y aislamiento, cada insulto a sus votantes, les alimenta. Al final, son los demás los que le hacen campaña.

Y, sin embargo, su mayor antídoto será, precisamente, la responsabilidad de gobierno. Algo que ya hemos visto no sienta bien al populismo.

(PD: y mientras escribo estas líneas, somos espectadores incrédulos del esperpento «genovés» como perfecto corolario).

*Abogado, experto en finanzas