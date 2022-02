Durante décadas los espacios protegidos han limitado el desarrollo de Extremadura. La clasificación de los usos dentro de la superficie de esos espacios naturales lo hace evidente porque el territorio de un espacio protegido se divide en zonas: la de uso general, que abarcan fundamentalmente los cascos urbanos; la de uso restringido, que tienen hasta el paso y el acceso controlado; las zonas de uso limitado, en las que se permite un uso público moderado, pero que no requiera instalaciones permanentes; es decir, prácticamente ninguna actividad económica, y por último, la de uso compatible, en la que teóricamente se permite realizar actividades tradicionales, pero que también sufren muchas limitaciones.

Así, en una actividad tradicional como la agricultura o la ganadería, el titular de una explotación agraria necesita una autorización ambiental para hacer cualquier cosa, viendo muchas veces denegadas las mejoras en las que quieren invertir. Si esto ocurre con una de las llamadas tradicionales, imaginen con el resto de actividades. Esto sucede en casi el 33% del territorio extremeño. Incluso hay pueblos con todo su término municipal protegido, en los que prácticamente no se puede hacer nada.

Podríamos pensar, como nos han vendido siempre, que estos espacios generan empleo ambiental, actividad turística y hostelera, pero la realidad no es así. Si tomamos como ejemplo Monfragüe -Parque Nacional y Reserva de la Biosfera-, a pesar de que debía haber respondido a las expectativas por su riqueza natural, las figuras de protección ambiental no han conseguido ni el desarrollo económico de la zona ni cambiar la deriva de la despoblación. Felipe Leco y Ana Beatriz Mateos, investigadores de la Universidad de Extremadura, concluyen, en un artículo sobre el reto demográfico y el turismo en el ejemplo de Monfragüe, que «una de las pretensiones iniciales de estas figuras de protección de la naturaleza, que deberían haber sido fijar población al territorio, generar empleo, reafirmar la identidad territorial, como verdaderos activos del desarrollo rural/local, hasta la fecha no se han conseguido y, como advierten los indicadores analizados, parece que tampoco se conseguirán a corto y medio plazo».

Esto no es nuevo. La Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura nace en 1998 y desde entonces hemos visto cómo los niveles de protección ambiental han ahuyentado empresas. Ahora Vara se da cuenta de que con las políticas ambientales socialistas es imposible generar actividad económica y empleo. Dice que hay que revisar los espacios de la Red Natura 2000. ¡A buenas horas! No se trata, evidentemente, de arrasar nuestra tierra, pero sí de seguir viviendo aquí y que nuestros hijos puedan tener un proyecto de vida. Eso solo es posible con empleo. Por ello, hay que hacer convivir la protección ambiental con el desarrollo económico y empresarial de Extremadura.

*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada regional del PP