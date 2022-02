La justicia europea avala la decisión de la Unión Europea de eliminar la entrega de fondos europeos a aquellos países que vulneren el Estado de derecho. Bruselas se comprometió a actuar ante la deriva homófoba de los Gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia. La Unión Europea está sustentada en algo mucho más profundo y sólido que solo compartir una moneda única, tomó las riendas para evitar en zona comunitaria las tendencias autoritarias de estos gobiernos miembros. Comprender y aceptar esta actuación, la confirmación y refuerzo, además, a través de la justicia hace mucho más fuerte a la democracia. No se puede permitir todo y la Unión Europea ha sabido decir hasta aquí.

Me gusta recordar una intervención de Ángela Merkel en el Bundestag: «Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo: si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes. Pero la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada». «Esta cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es». No puedo estar más de acuerdo y obviamente no compartimos la misma ideología, no pertenecemos al mismo partido político, pero ser demócrata implica mucho más que eso.

Estos días ante los resultados electorales en Castilla y León se debate sobre el pacto o no, la conveniencia o no de la instalación de la extrema derecha en el gobierno de las instituciones. Ese mismo partido niega la violencia de género, por ejemplo, o su compañero de grupo parlamentario en Bruselas, Angel Dzhambazki, se atrevió con un saludo fascista en el Parlamento Europeo, ¿somos conscientes de lo que eso supone? ¿Banalizar y tolerar esto puede aceptarse como libertad o democracia a sabiendas de que estos partidos no creen en ninguna de las dos si atendemos a sus valores e ideología?

José María Aznar declaraba que él no veía ventajas para España en que Le Pen estuviera en el Gobierno; pero no solo se trata de los beneficios, no es una balanza, se trata, sin duda, de apuntalar un Estado de derecho, de la plenitud de la democracia y de la oposición frontal a quienes pretenden atacarla. Y sí, hay que hablar claro y actuar con contundencia ante ello.

El Partido Popular decidió en elecciones celebradas con anterioridad que el poder bien merecería ceder ante los coqueteos de la extrema derecha, al fin y al cabo, el apellido «derecha» les unía y , quizá, tampoco fuese tan perjudicial, lo primero era lo primero. Me encantaría que ahora su debate interno no fuese por evitar un desastre electoral en favor de la extrema derecha sino comprender que, como se actúa en Europa, la extrema derecha no tiene cabida en democracia; pero no me corresponde hacerlo.