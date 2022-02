Supongo que así habrá que llamarnos, o de un modo igual de ortopédico, a los antaño «serones» o «calabazones», nativos o residentes de la ciudad surgida, salvo sorpresa, del referéndum que se celebra mañana domingo, y donde los empadronados en Don Benito o Villanueva de la Serena, responderán si están de acuerdo con que su ayuntamiento inicie los trámites para proceder a la fusión con el municipio vecino, antaño rival, con esos prejuicios que había de que los de Don Benito eran «muy pijos» o los de Villanueva lo contrario, «muy brutos». Aunque también se decía que «el matrimonio bonito, el hombre de Villanueva y la mujer de Don Benito», o al revés.

Todos los partidos (desde el PSOE a Vox, de Podemos al PP) lo apoyan y desde luego, parece que todo serán ventajas: la nueva ciudad, cuyo nombre no se ha querido revelar para que no influya o desmotive a nadie, sería la tercera de Extremadura por población y, caramba, la segunda por economía, por delante de Cáceres, aunque tenga solo dos tercios de la población de esta ciudad. Y tampoco extraña, pues no hay más que echar un vistazo a los polígonos industriales de esas dos localidades, y a su ajetreo agrícola, frente al ritmo mortecino y aspecto desangelado de Charca Musia y Capellanías.

Hace poco, algún cacereño reivindicativo hizo una pintada que ironizaba: «Extremadura dos, Mérida y Badajoz». La misma cantilena de siempre, que alude a cómo la Junta supuestamente favorece siempre a la provincia sureña, como si de siempre no hubiera sido más próspera y poblada esta, no digamos en la época romana, o como si la Junta pudiera cambiar por decreto del DOE la geografía, la fertilidad de los suelos o el curso de los ríos. No me extrañaría que, imitando a sorianos y turolenses, algunos cacereños calenturientos fundaran un partido Cáceres Ya o Cáceres Existe o Viva Cáceres.

Me resulta curioso el interés que ese referéndum ha despertado, incluso en gente que no tiene nada que ver ni con Don Benito, ni con Villanueva, ni con Extremadura. Varios amigos me han preguntado qué voy a votar y vaya, les he tenido que decepcionar: hace muchos años que estoy empadronado en Cáceres, donde pronto llevaré más tiempo viviendo que en mi Villanueva natal. Un amigo de Cacabelos (León), que vive en Madrid, está fascinado con esa idea del referéndum, y le gustaría que hubiera otros similares. En realidad, en España no hay más ayuntamientos que en otros países, y desde luego menos que en Francia, donde hay 35.000 municipios, frente a los 8.000 de España. Los franceses, desde luego, sí que se pasan mil pueblos, y más. Por otra parte, tengo la convicción de que en la prosperidad de ambos pueblos (en fin, prosperidad si la comparamos con el erial económico que son otras comarcas) ha tenido mucho que ver la rivalidad, competencia y emulación entre esos dos pueblos separados por apenas seis kilómetros. También Villanueva miraba más hacia el este de pastoreo, hacia la Serena (Puerta Soy de la Serena) y la Siberia, y Don Benito hacia el oeste de regadíos, las Vegas Altas: una tenía sus castillos de Magacela y La Encomienda, el otro Medellín.

Seguramente haya quien sienta nostalgia del pasado propio, o tema que las mejores cosas se sitúen al otro lado de la nueva ciudad, donde no pueda ir a pie. El progreso siempre tiene un precio, y por otra parte, ya hay en Extremadura bastantes ciudades-vitrina, paisajes intocables y tradiciones ancestrales. Será una buena noticia si se consolida un nuevo motor económico extremeño al este de Mérida. Mientras tanto, en Cáceres, seguiremos hablando del turismo, la Semana Santa o la próxima serie que vaya a rodar en nuestro casco antiguo, y, si la economía sigue flácida y los jóvenes emigran, nos dedicaremos a echar la culpa a otros, y a hacer pintadas.

