El jueves el PP estaba en un callejón sin salida. En vía muerta. La torpe respuesta al resultado de las elecciones castellanas certificó la manifiesta incapacidad de sus dirigentes para encauzar las ansias de sus votantes. Y, en eso, en un giro inesperado del destino, vino Dios a verle en forma de descalabrante rifirrafe.

Casado y los jóvenes airados que tomaron el mando de la nave cuando Rajoy se tiró por la borda tuvieron su oportunidad. Su minuto de esperanza. Un minuto corto, porque pronto la esperanza se fue tornando en desaliento. Casado ha demostrado de forma palmaria ser tan incoherente como cobarde. Dos taras impropias de su cargo. Para más inri, se dejó secuestrar por Egea, un intrigante de los que nunca faltan en palacio, uno de esos tipos de mirada torva; Egea se sabía más listo y más valiente que Casado y se lo merendó (y, en el atracón, estuvo a punto de merendarse también al PP).

Los mejores aliados del PSOE y de Vox han sido ellos, Casado y Egea. A Casado los suyos le votaban con desgana; por este camino, más pronto que tarde, acabarían votando a VOX, el recambio natural para tanta mercancía averiada. VOX ya tumbó, y por mucho, al PP en Cataluña. Y, si se consumara el disparate de convocar nuevas elecciones en Castilla, llegarían náufragos por miles a las playas de VOX. Es más, Casado hace tiempo que dejó de ser una alternativa a Sánchez. Víctima de sus propias contradicciones, en 2023, el PSOE le volvería a birlar la Moncloa. Ese es Casado. Él y su propia nadería. Un buen yerno. Un pollito sin cabeza.

Pero cuando parecía que Casado seguiría en la oposición (sin hacer oposición), mangoneando el partido al antojo de Egea, ha aparecido, como por arte de birlibirloque, ella. Una mujer que cuando habla se le entiende. Coherente. Ilusionante. Por ella salen a la calle. Ayuso ha ganado esa primera batalla. Casado y Egea tienen el aparato, la mamandurria de muchos y la complicidad de la izquierda, pero los que votan ya se han decantado por Ayuso. Ahora solo falta que los de dentro, los que viven de la política, en particular los barones, sean capaces de entender lo que está en juego. Si se enrocan en sus ventajas condenan al PP a la derrota, cuando no a la irrelevancia o, incluso, a la desaparición. Hoy, los más, callan mientras deciden si van o vienen. Callar es de prudentes, pero también de cobardes. Otros, los menos, toman partido. Por convicción, por interés o por lealtad (que es noble virtud). Lealtades de jóvenes orgullosos que, manipulados o no, se están dando un baño de realidad. Unos volverán a lo suyo y otros a la nada. Esa es la maldición del que no tiene otro oficio que la política. Y, en provincias, los peleles locales tiemblan.

Ahora hay salida. Fundamentalmente porque nadie nada ha probado sobre los supuestos delitos de Ayuso. Si esto sigue siendo así, y si Casado no dimite (y no basta con que dimita Egea), lo menos que se puede esperar de él, por higiene moral, es que convoque un congreso. Lo demás es emponzoñar la vida interna del partido y, por supuesto, contrariar en extremo a los votantes. Lo suyo sería llegar a ese congreso con los deberes hechos, con el problema resuelto. Tanto Ayuso como Feijóo aún están a tiempo de ser candidatos en 2023. No todo el PP está por suicidarse, por regalar el poder al PSOE y el liderazgo de la derecha a Vox. Hay un PP que no quiere morir. Algunos volverán. Volverá Cayetana. Volverán los votantes que se fueron. Hoy el PP tiene, para desespero del PSOE y de VOX, una oportunidad. La oportunidad de ahorrarse el descalabro electoral de 2023. A vida o muerte. Porque, cuando más intenso era el olor a azufre, al PP le ha venido Dios a ver. Hoy, sorprendentemente, el PP está más cerca de Moncloa que ayer.

*Abogado