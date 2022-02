Hay llamadas que te cambian la vida, que son como un cosaco entrando a sangre y sable en una plaza abarrotada, como un alud de nieve derramándose por la ladera de la montaña hasta un pueblo dormido. Después de esto, nada vuelve ya a ser lo mismo: hay que enumerar daños, palparse despacio la ropa y volver a colocar las piezas. Y el puzzle nunca encaja del mismo modo. A veces no son heridas, sino luces que se te encienden o puertas que se abren, y traen cambios para bien.

Antes las noticias venían por carta: en su sobre tangible, con letra reconocible o no, pero era algo que tocabas y los hechos estaban ahí, convertidos en papel y tinta. Podías guardarlas y releerlas, una y otra vez, para revivir el momento. Porque yo, siendo de letras y capaz de inventar las mayores fantasías, tengo la necesidad de comprobar, de tocar la existencia de las cosas (’tomista’, pero no de Aquino), con lo que voy guardando retales de momentos en forma de fotos, piedrecitas o cartas y postales. Una llamada no puede embotellarse, ni meterse en un cajón para disfrutarla cada cierto tiempo. Puede revivirse mentalmente, nada más, aunque he vivido llamadas tan bonitas que no voy a olvidarlas nunca y siguen en mi cabeza.

Aun así no es lo mismo, no me digan, reunir el valor para llamar y dar una noticia que sentarse delante de una hoja a explicar lo que sea, eligiendo las palabras adecuadas, los puntos, las comas (cada vez menos punto y coma, hay que decirlo)… pensando cómo llegar directo a la otra persona. O dando rodeos, que no siempre el mejor camino es la línea recta.

Ahora el móvil nos trae todo al momento, pero nos priva del tiempo necesario para la reflexión y la calma, para la pausa. Tranquilos, no me leerán renegando de los avances técnicos, ni mucho menos, que son una alegría cuando se los necesita y nos facilitan la vida una barbaridad. Es sólo que la inmediatez tiene más de espontaneidad pero menos de detenimiento y recogimiento.

Quiero pensar que lo que importa de verdad merece perdurar; serán cosas de antigua, ya saben. Cuando la memoria sea un simple hilo que nos conecte al pasado, ¿no sería poético que ese hilo fuera fino como una página de papel, llena de palabras que reconforten y nos sujeten?

Feliz lunes; ojalá les escriban algo, despacio, sobre papel, o reciban una llamada de las bonitas.

* Periodista