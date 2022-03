Le vi salir de allí como solo corren los que se sienten perseguidos por sus sombras. Como lo hacen los que reciben la llamada de sus fantasmas, un domingo por la tarde, y no tiene con qué pagarles. Le vi tan desencajado como a esos padres primerizos que tienen que aprender, nueve meses después, a vivir con el corazón fuera del cuerpo.

Todo sucedió tan rápido que necesité levantarme de la silla y pedir que me lo repitieran en el VAR, porque así, como él lo hizo, con tantas sombras en sus ojos, solo desaparecen los que se sabe que van a morir en el típico guión de peli cutre de serie B en la que no se negocia la escasez de sangre.

En su carrera, en ese latigazo de segundos hasta la salida de aquella carpa improvisada en piedra, dejó en el suelo a una Cenicienta, a un dragón y a unos cuantos soldados de verde y blanco. Seguro que quedaron más por el camino. Un reguero de disfraces de Carnaval, sin vida, descubrían el trazado de su huida. Ahí estaba, en la puerta hacia su libertad con los ojos hirviendo en sangre y el brazo por los tobillos, casi desencajado, de servir tantos platos de paella. Nos miraba, le mirábamos. Sonreía y nos señalaba, gritando en una lengua que nadie comprendía. El fútbol, por un segundo, dejó de importar.

--«¡Ya no hay más arroz! ¿Me habéis escuchado? Se acabó. Dejadme en paz». Tiró el delantal contra el suelo, escupió y se fue.

Me han llamado hace un rato para decirme que han visto al pobre hombre, sentado en lo más alto de la Torre Bujaco, intentando buscar respuestas para eso que le arrasó durante la mañana del domingo. No las ha encontrado. Me atrevería a decir que no las encontrará.

Porque el Cacereño, el domingo, jugaba en Canarias y a muchos kilómetros del equipo de Julio Cobos y, a esa hora, su afición, dentro de una carpa que sudaba por la condensación, tenía hambre pero tuvo que conformarse con beber y Kamal.

Para algunos esto fue más que suficiente y la siesta fue a pierna suelta. A otros, a cierta hora y cuando el hambre apretaba, nos faltó arroz.

Porque la paella se acabó justo antes de que Cobos volviera a la defensa de cinco.

Para cuando coincidieron en el campo Gayoso, Marvin, Carlos Daniel, Josín y Aguado, es decir, antes del minuto 70, las reservas de arroz en Cáceres estaban agotadas. Por un momento me asomé y vi a más de uno en los bares de la Plaza tiritando. El rumor les había llegado y pude ver cómo corrían hasta sus almacenes, a comprobar que tenían de todo, hasta arroz, para la que se les venía encima.

Mil doscientas raciones de paella, en un Tamaraceite-Cacereño, son muchas raciones cuando el arroz no es gratis.

Y supongo que fue justo ahí, al volver a la mesa que guardaba mi padre con el miedo del que defiende su rinconcito de playa en Huelva un sábado por la mañana, cuando pensé: un domingo de hace muchos años, con otro Cacereño, hubiera sobrado arroz y piedra sobre la que sentarse.

Entonces levanté la mirada por encima de todo y solo vi verde.

Final del partido.

Puede que los tiempos estén cambiando para el Cacereño y, quizás, haya llegado el momento de echar más arroz para volver a correr el riesgo de que sobre.

Periodista