La reciente crisis del PP solo es un hito más en la descomposición del sistema político español nacido de la Transición. Algunos pensaron ingenuamente que lo ocurrido en España el 15/05/2011 (15-M) era una pataleta ciudadana pasajera, rápida y fácilmente fagocitable.

Dos hechos precedentes habían adelantado un creciente malestar con el sistema. Uno fue el nacimiento de las plataformas ciudadanas «¡Teruel Existe!» (1999) y «Soria, ¡Ya!» (2001), contra la dejadez institucional. Otro, el nacimiento de Ciudadanos (2006), contra el independentismo catalán. Precisamente, los pactos entre gobiernos españoles y nacionalismos periféricos, desde 1993, son una de las causas del agravio que prendió en otras regiones.

La crisis financiera internacional de 2008 impactó en España con el anuncio de duras medidas antisociales por José Luis Rodríguez Zapatero el 12/05/2010. Esto, unido al malestar social subyacente, provocó el movimiento insurreccional del 15-M, impugnación explícita del sistema.

Cuando empecé a escribir sobre «nueva política» en 2010 ya apuntaba lo que denominé «pacto de las tres R», para conjurar el descontento sistémico: Rubalcaba (vicepresidente del Gobierno desde el 21/10/2010), Rajoy (líder de la oposición) y el Rey. Ese pacto tácito se consolidó cuando Rajoy accedió al Gobierno (21/12/2011) y Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE (04/02/2012). Como dije entonces, el pacto era frágil y su disolución sería el detonante de una segunda transición.

El «pacto de las tres R» tenía caducidad desde aquel día de mayo, y se comenzó a resquebrajar materialmente por el vértice de la pirámide: la abdicación de Juan Carlos I el 18/06/2014. Pocos días después era sustituido Rubalcaba por Pedro Sánchez (26/07/2014) y después Pablo Iglesias se hacía con la dirección de Podemos (15/11/2014), formación heredera del 15-M, nacida a principios de aquel año. Rajoy aguantó hasta que la corrupción del PP y la unión de Sánchez e Iglesias le depusieron, siendo sustituido por Pablo Casado (21/07/2018). Así, tras los periodos de efervescencia social (2008-2011) y política (2011-2018), comenzaba la que estaba llamada a ser una segunda transición política, con Felipe VI, Sánchez, Iglesias, Casado y Rivera.

Estos hitos históricos requieren, como condición ‘sine qua non’, el talento de las élites. El tiempo ha demostrado que no se daba esa premisa. Rivera cayó el 11/11/2019, tras dejar Cs en los huesos electorales. Iglesias dimitió el 05/05/2021, después de fracasar su «cruzada antifascista» ante una arrolladora Díaz Ayuso.

Casado dejará el liderazgo del PP este 2022, tras una nueva crisis de corrupción. Sánchez estuvo a punto de caer el 01/10/2016, pero la insurrección de la militancia (inscrita en esa rebelión social de mayor alcance) le permitió sumar una prórroga, gracias a un discurso populista que luego se ha demostrado radicalmente falso.

El resultado es la volatilización de lo que pudo y debió ser una segunda transición, de la que ya solo quedan un zombi político (Sánchez) y un zombi institucional (Felipe VI). El primero queda al albur de las próximas elecciones generales y al segundo se lo puede llevar un mal golpe de aire, teniendo en cuenta que es lo único que queda en pie de una Casa Real desintegrada por sucesivos escándalos de todos sus demás miembros.

Me he saltado voluntariamente el nacimiento de VOX, sucedido en la fase de efervescencia política (17/12/2013), un partido fraguado a fuego lento y erigido sobre las ruinas de todos los demás, ahora núcleo del debate público, al ser la formación con más fuerza emergente.

Así pues, el sistema político español aborda su siguiente etapa de descomposición, desde la base (las redes clientelares locales, amenazadas ante la «España vaciada» precedida por Teruel y Soria) hasta las alturas (la mediocridad de las élites caídas). De momento tenemos solo dos certezas: 1) el sistema político aún tardará en pasar de gaseoso a líquido, y aún más de líquido a sólido; y 2) tras la oportunidad de evolución desde 2011, lo más probable es una nueva fase de involución.

El final del ciclo político del 15-M no pone ni pondrá fin al ciclo social de carácter «destituyente». Mientras los dirigentes no entiendan esto y no aprendan a pilotar el consiguiente proceso, España seguirá en descomposición.

*Licenciado en CC de la Información