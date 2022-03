Rusia ha invadido Ucrania y no eran infundios de Biden. Sí lo eran las intoxicaciones de las sofisticadas redes rusas, que a los ingenuos europeos demócratas nos parecían ensoñaciones distópicas, desde la mano del Kremlin en el Procés al imperio de los oligarcas que de Marbella a Chelsea extendían los tentáculos de la Gran Rusia o de la antigua URSS, que aún no está claro si Putin es un torturador de la KGB o una mezcla de Pedros e Ivanes.

Nunca lamentaremos bastante que el mundo libre no haya gozado de la misma eficacia que los servicios de espionaje americanos para evitar esa invasión anunciada, sangrienta cara de la maldad, la ambición y la sumisión fanática de masas a un perverso soberbio, psicópata y sociópata.

El poder de la desinformación, la propaganda y la mentira a través de las fakes, de la que gran parte de la prensa, analistas e intelectuales sensatos vienen advirtiendo hace tiempo, es la razón fundamental que ha escondido hasta el momento a mucha gente, no ya en su área de dominio geográfica sino también en Occidente, la verdadera catadura de Putin. El otro día un amigo me confesaba que por un tiempo no le había parecido mal la política del individuo y que incluso le había caído simpático. Hasta hoy. Trump ya ha dado su opinión, según la cual no es solo que Putin sea muy inteligente, que lo es, sino que los líderes occidentales son tontos. También Ana de Palacio opina que es un gran estratega. Ahora, para nuestro mal tendremos ocasión de comprobarlo mientras vemos desde nuestro sofá cómo cae Kiev.

El debate ahora, cuando el mal muestra su verdadera cara no es si Putin está loco o no. ¿Lo estaban Stalin, Hitler, Mao y demás angelitos? El verdadero debate está en si el mundo todavía libre está eligiendo de nuevo entre la guerra y el deshonor. La directora del teatro estatal ruso ha dimitido porque considera imposible trabajar y cobrar de un asesino. Empero, aquí en España al socio gubernamental le parece mal ayudar militarmente a Ucrania. Y dígame, amigo lector, ¿es eso deshonor o simplemente pacifismo papanatas?

*Profesora