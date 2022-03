El pasado 24 de febrero nos despertamos con la noticia de que casi con toda seguridad la fábrica de baterías se irá a Sagunto, Valencia. Aunque todavía no está del todo decidido, lo anunciaron a última hora y casi sin que nos demos cuenta, parece ser que Extremadura se quedará sin la fábrica de baterías. Esta decisión supone quedarnos sin más de 3.500 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar los indirectos. Puestos de trabajo ligados a la industria, puestos de trabajo con retribuciones dignas, de calidad, y que fijan población al territorio.

Extremadura es la comunidad con menos desarrollo económico y social, producimos, criamos, pero apenas transformamos. La mayoría de los procesos de transformación se hacen fuera. La cadena de valor añadido tiene en Extremadura un recorrido muy limitado, porque la mayoría de los procesos de transformación se realizan fuera de nuestra comunidad y el beneficio se va a otros sitios. Se podrían poner muchos ejemplos, pero son de sobra conocidos.

Cuando se anunciaron los Fondos Europeos, confiábamos en que Extremadura no podía perder esta oportunidad. Tenemos que exigir que Extremadura sea considerada como un proyecto de país, y tenemos que dejar alto y claro que en Extremadura su materia prima debe transformarse aquí. Extremadura es rica en minerales que son el futuro de otra revolución, la revolución de las nuevas tecnologías. Tenemos níquel, tenemos litio, minerales necesarios para la nueva revolución tecnológica.

Si tenemos litio, níquel, todas nuestras materias primas se deben transformar en nuestra región, y aquí se deben de consolidar los puestos de trabajo y el valor añadido. La industria manufacturera en Extremadura supone el 6,75% de la estructura productiva de nuestra región, y la media en España es del 12,23%.

Pero parece ser que la historia se repite, la materia prima que se necesita para la fábrica de baterías se va extraer de Extremadura, pero la fábrica, si al final se confirma, no se instalará en nuestra región.

Sabemos que la inversión privada se instala donde mejor le conviene, me parece muy bien, pero hay que recordarles que la materia prima se extrae de Extremadura, por tanto, aquí es donde se debe instalar la fábrica. Por tanto, los poderes públicos deben potenciar que las facilidades administrativas se den a empresas que además de extraer la materia prima, adquieran el compromiso también de transformación para que el valor añadido se quede en la región.

Por tanto, no podemos perder esta oportunidad, ya que significa apostar por la creación de un tejido industrial sólido en nuestra comunidad, que va a incidir en el desarrollo económico y social.

El gobierno regional y, el gobierno de España, deben apostar claramente por este PERTE, no debe valernos «ya vendrán otros proyectos». No, no debe valernos.

Hay que invertir y de manera urgente en infraestructuras para dar salida a los productos, en formación para tener especialistas en los nuevos nichos de empleo, en definitiva, en todo aquello que facilite su instalación aquí.

UGT Extremadura en su congreso ofreció un Pacto Social y Político por la Industria de todas las fuerzas políticas, y de los agentes sociales y económicos de Extremadura para marcar una hoja de ruta clara y en la que todas y todos estuviéramos de acuerdo.

Lo hemos vuelto a pedir en reuniones individuales. Ahí está el reto. Es el momento de pedir a la sociedad extremeña, que apostemos y peleemos juntos por nuestra tierra.

Es nuestra oportunidad, es nuestro derecho, rememos todas y todos en la misma dirección. El futuro de nuestra región pasa por una industria fuerte que asegure puestos de trabajo dignos y de calidad.

* Secretaria general de UGT Extremadura