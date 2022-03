Sabemos cómo comienza una guerra, pero no cómo termina. Ahí está el ejemplo de la invasión de Rusia contra Ucrania, que presuntamente iba a ser un paseo de las tropas de Putin por las grandes ciudades ucranianas y cuyo desenlace no debería durar más de un par de días. Era lo que nos habían hecho creer. Yo pensaba incluso que las sanciones con las que la Unión Europea planeaba castigar al país invasor iban a ser poco más que pellizquitos de monja. Estaba equivocado, y me alegro.

Resultan dignas de elogio la determinación de la resistencia ucraniana y la contundencia con la que Occidente está haciendo todo lo posible por poner a Vladímir Putin contra las cuerdas. La noticia de la exclusión de Rusia de los Mundiales de Fútbol o del Festival de Eurovisión sonaban a chiste de Gila, pero otras medidas como la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, la congelación de los activos o el cierre aéreo pueden suponer un varapalo a las aspiraciones zaristas de Putin, que ya ha participado en cinco guerras desde que llegó al poder. Como resultado de esas restricciones, hemos asistido al desplome del rublo, el cierre de la bolsa de Moscú, la notable subida de los tipos de interés y un sistema financiero ruso al borde del colapso. Los tiempos están cambiando, y también las guerras. No es descabellado pensar que hoy día un contundente castigo financiero puede hacer tanto daño al enemigo como el envío de un convoy de tanques y vehículos blindados. Algo sabemos: a Putin, cada vez más aislado en la escena internacional, no le va a salir barata la intervención, y quién sabe si este fiasco puede minar su carrera política. Lo que no sabemos, por muchas explicaciones que nos den los expertos en geopolítica, es por qué ha creado tantas muertes, dolor y desolación en casa de un vecino cuyo único ‘pecado’ ha sido aspirar a tomar sus propias decisiones, como estado soberano que es. *Escritor