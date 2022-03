Los mega-proyectos anunciados y vendidos por Vara durante años se han quedado en nada. Uno tras otro han emigrado a la realidad paralela en la que parece vivir el gobierno de la Junta, porque a Extremadura no han llegado. No se han materializado ninguna de esas previsiones viciadas de tanto anuncio; la propaganda se ha quedado en eso, propaganda, y no ha llegado a cumplir con las expectativas generadas en los extremeños.

Esa esperanza de empleo y desarrollo económico; esa mano de obra que íbamos a necesitar en nuestra región porque según Vara no íbamos a tener gente para tanto puesto de trabajo, se ha quedado en lo de siempre: una película que ya hemos visto y de la que conocemos el final. Eso ha pasado con la giga-fábrica de baterías que ha volado con sus miles de empleos a la Comunidad Valenciana.

En este caso particular hemos pasado por varias etapas. La primera fue de euforia: conocimos que Extremadura era candidata a la instalación de dicha fábrica porque nos apoyaba Sánchez. Lo que no se veía tras ese apoyo es que una tierra que no se ha dotado de las infraestructuras necesarias para el desarrollo empresarial, una tierra que tiene limitaciones ambientales y con impuestos altos, es una región que no atrae a las empresas. Y así ha sucedido que Volkswagen decide irse a donde sí existen esas infraestructuras para evitar problemas logísticos.

La segunda etapa fue la del espíritu deportivo –como si esto fueran las Olimpiadas-. No importa la pérdida, lo importante era haber participado según el presidente Vara. El pequeño detalle que olvidaba es que aquí no venía ni un euro ni un puesto de trabajo, aunque el litio se extraiga de Extremadura.

Por último, llegó la tercera fase, la de las gónadas: el litio no sale de aquí si no se explota en la región. ¡Ya imaginan ustedes cómo va a acabar este órdago! En definitiva, todo se vuelve humo en las manos de la Junta; aunque no para todos. Si hablamos de la Fundación Lumbini Garden, promotora del Buda gigante en Cáceres, para ellos sí que hubo dinero antes de que hayamos visto ni uno solo de los 40 metros que medirá la estatua.

Hemos conocido por el DOE que la presencia en Extremadura de la delegación nepalí, la consagración del monte Arropez y unas Conferencias de la Paz, entre otras actividades durante una semana en 2021, tenían un precio: casi 300.000 euros que hemos pagado a dicha fundación mediante una subvención directa de la Junta.

Una vez abonada esa cantidad, se han «percatado» de que el monte consagrado es zona protegida desde hace años –décadas- y no se puede construir en él. Así que, de momento, es el único dinero que ha movido este proyecto ¡Y eso que según el alcalde de Cáceres, ni el Ayuntamiento ni la Junta iban a poner dinero público!

*Ingeniero técnico agrícola y diputada regional del PP