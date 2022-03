Supongo que la polarización no es un fenómeno propio y exclusivo de nuestro país. Es fácil comprobar como en el entorno ocurre algo parecido. Lo que no llega ni a mínimo consuelo. Ya podemos culpar a las redes, a los grupos mediáticos o al cansancio pandémico, quién sabe. La contaminación política cada vez ocupa más sitio, tensionando sin dejar espacios para la relajación. Sobre todo, porque somos nosotros mismos lo que la alimentamos. Con ganas.

Es indudable que todos mantenemos sesgos, filias y fobias. Que la mayoría andará más cerca de una ideología que de otra. O hará (sana) bandera de no tener ninguna. Pero es algo que ya conocemos y asumimos, por lo que no debe supone mayor problema para convivir en sociedad. O no debiera. Ocurre que, en los últimos años, estamos instalados en la era del posicionamiento: hay una sobreactuada y asfixiante tendencia a polarizar cada aspecto de nuestra vida, en un bastardo juego de ying o yang continuo. A favor o en contra. En todo momento, respecto a todo. Hasta la náusea.

¿No tienen cerca a alguien que, cansinamente, siempre ve una interpretación política a todo, por trivial que sea? Que, será coincidencia, siempre sabe lo que está bien y mal. Nunca mal posicionado en esa balanza, por cierto.

Claro, cuando se intentan sacar conclusiones ideológicas y vitales de un festival casposo o encajonar a la gente según le guste una canción (o le asusten las tetas), en el fondo casi todos nos echamos un buen rato. De sobra maliciamos que los que intentan disfrazar estos eventos con la retórica de la lucha, en realidad, tratan de vender su mercancía. Es discusión de barra de bar. Y, ¿quién no disfruta de un buena e inofensiva controversia?

Más estomagante es que parte de nuestras energías en la invasión de Ucrania por Rusia hayan ido a repartir bandos y culpas en clave nacional. Sin que implique desconocer que la realidad es siempre compleja, si alguien en esta ocasión no sabe de qué bando estar o a quién culpar debiera hacérselo mirar. Urgente.

La condescendencia con dictaduras (en otros países, faltaba más) fue una constante política en los 90. Unos hablaban de Cuba como un paraíso (de hecho aún hay pocos que, tirando de la falsa nostalgia que da no vivir allí, siguen haciéndolo), mientras otros se ofrecieron a la defensa del Chile de Pinochet. Venezuela sigue siendo campo de batalla incluso en debates electorales. Recuerdo pensar entonces que ambas eran dictaduras y que nuestra obligación como demócratas era «estar enfrente». Ahora ya no: ahora además creo que hay que ser intolerante para con quien aprovecha la seguridad del estado de derecho para dar interesado pábulo a regímenes contrarios a los derechos humanos.

No debiéramos consentir (y mucho menos, colaborar) en socavar principios que debieran unir porque son, ni más ni menos, que la base de nuestro pacífico día a día. Entiendo que es más cómodo blandir cerillas y hogueras pasionales cuando no hay ningún barril real cerca. Pero la libertad y el estado de derecho son conquistas y no derechos automáticamente concedidos.

Al final pareciera que, detrás del escenario, hay negocio. Y el problema es que aumentan los clientes

La amenaza de Putin se cierne sobre la consecución fundamental de las sociedades avanzadas: la democracia liberal. Esto no descarta que entre la geopolítica en el tablero (el primero en hacerlo, por cierto, ha sido el sátrapa ruso), pero la reacción de mundo occidental es una evidencia. No es sólo política, sino nuestro modelo de vida. La lucha por la libertad.

En España, la aparición de los partidos en los extremos ideológicos ha servido para exaltar ánimos, crear disensiones y minar la credibilidad de instituciones. El sistema no es perfecto y muestra sus fallos, faltaría más. El precio que pagamos es el extremismo que se cuela en esas grietas, explotando las contradicciones. Que, después, ni las mismas formaciones son capaces de embridar: sólo hay que ve el papelón de Podemos esta semana sobre el envío de armas

Hemos vivido en las últimas legislaturas la práctica desaparición de pactos de estado. A los que se llega, o cuestan más o se reduce su alcance. Es un claro síntoma de deterioro institucional. No hay reparos en que proliferen las líneas rojas y en dinamitar consensos que creíamos cerrados y superados.

Así que, sí, cabe una pregunta: Qui prodest? Al final pareciera que, detrás del escenario, hay negocio. Y el problema es que aumentan los clientes.

*Abogado, experto en finanzas