El tiempo es, sin duda, el más implacable de los jueces. Sus leyes permanecen inmutables desde el principio de todo. Los seres humanos estamos sometidos a sus dictados. No podemos luchar contra sus designios, ni revertir sus efectos, ni tan siquiera librar un pulso con él. Cualquier batalla que pretendamos librar contra el tiempo está perdida antes incluso de que se inicie la contienda. Reflexionar sobre esta tozuda realidad podría conducirnos a la melancolía, y obsesionarnos con ella, a la depresión.

Pero solemos encarar la situación ignorándola, evadiéndonos o fantaseando con la entelequia de poder vencer al tiempo, de viajar a través de él, de estirarlo o de detenerlo. De momento, el tiempo sigue arrasando con todo, y no hay manera de contenerlo. Su supremo poder sobre la existencia define nuestras vidas. Por ejemplo: la caducidad de la vida nos mueve a recorrer nuestro camino por ella de un modo determinado. Si nuestra cuota de tiempo no fuera finita, todo sería distinto. ¿Peor? ¿Mejor? Quién lo sabe. Diferente sería, en cualquier caso y sin ningún género de dudas. Si nos enfrentamos a sus ritmos, en lugar de a su extensión, sabremos que tampoco podemos hacer demasiado para marcar un compás y que se amolde a nuestros gustos y caprichos o a nuestras necesidades.

Porque el tiempo es fugaz, aunque tratemos de fotografiar sus destellos para, después, recrearnos acariciando postales de la memoria. Nos da la sensación de que, a veces, corre, vuela o fluye lentamente. Pero su velocidad es constante. La impresión que podamos tener acerca de ello dependerá de la etapa vital en que nos encontremos, de nuestro estado emocional y hasta de nuestros biorritmos. Ni la limitación de nuestro tiempo, ni su ritmo suelen proporcionarnos alegrías o satisfacciones. Los desajustes y la inoportunidad nos hacen daño a menudo. Solemos anhelar lo que no tenemos. Queremos situarnos en el momento vital de otros. Ansiamos la llegada de un día concreto, o de un acontecimiento especial, o del fin de semana, o de las vacaciones. Y esperando a que lleguen se nos va pasando la vida. Nos despistamos demasiado del presente y del ahora. A veces, mirando hacia atrás; en otras ocasiones, tratando de divisar lo que está por venir. Es todo muy humano. E inevitable, si se quiere. Más aún si cabe por la situación vivida, con este terrorífico paréntesis en que aún nos vemos atrapados. Se nos han ido dos años. A todos: a niños, jóvenes, mayores y ancianos. Y al reloj no se le puede dar cuerda hacia atrás. Por eso hay que procurar no desperdiciar el ratito que vamos a estar por aquí. Se puede lograr con un poquico de cabeza, dando rienda suelta al corazón y sacando el alma al aire. Luego, que el tiempo corra todo lo que quiera. Y, si nos pilla, que al menos nos encuentre gozando de un instante feliz junto a aquellos a los que más amamos.

*Diplomado en Magisterio