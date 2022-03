“Líbrate de vivir tiempos interesantes”, dice el antiguo proverbio chino, y sin duda sería mejor poder hablar de varios libros aparecidos en estos últimos meses o incluso de los cambios en el PP, que después de estar esperando a Feijóo en lo que parecía ya una nueva versión de la obra maestra del teatro del absurdo, Esperando a Godot, ha visto colmados sus deseos, tras el error que fue haber coronado a Casado frente a Soraya hace unos años, error sin el cual no tendríamos a Díaz Ayuso, apuesta personal de Casado cuando nadie daba un duro por ella. Cría cuervos…

Pero no cabe hablar de otra cosa que de la invasión de Ucrania, por tierra, mar y aire, por un ejército ruso en el cual, según dicen, la moral es algo baja, lo cual equilibra solo en parte la bestial diferencia de armamento con las fuerzas ucranianas. Por eso extrañan las reticencias de algunos a vender armas a quienes las necesitan para defenderse, y no pueden sino recordar los titubeos y la marcha atrás de la Francia del Frente Popular que se negó a vender armas a la República española con esa política de “no intervención”, supuestamente pacifista, que en realidad allanó el camino a la primera gran victoria fascista, la de Franco, que envalentonó a Hitler por tener ya a Francia rodeada por regímenes afines. En esas reticencias, como en el ardor guerrero que muestran algunos, se compruebaque la tontería abarca todas las ideologías, aunque cada uno lleve sus anteojeras y sus prejuicios. Así, mientras la CUP insistía en que en la declaración de condena a la invasión se mencionara también una parte de culpa de la OTAN y los Estados Unidos, un Jiménez Losantos desatado explicaba la invasión de Putin como “una típica intervención comunista”. Como decía Baudelaire, “à chacun sa chimère” o, como decimos coloquialmente, cada loco con su tema.

Extrañan las reticencias de algunos a vender armas a quienes las necesitan para defenderse del invasor

Es cierto que los verdugos de hoy utilizan a las víctimas de ayer como coartada: así, la propaganda rusa no ha dejado de recordar (y algún amigo mío se ha hecho eco de ella) que los nacionalistas ucranianos colaboraron con los nazis, masacrando a judíos y comunistas, durante la invasión de la URSS. Normal: el enemigo de tu enemigo suele ser también tu enemigo, al menos de entrada. Ese amigo no sé si no sabía o no recordaba que Volodímir Zelenski es judío, de ideología liberal, y que los nacionalistas ucranianos, que los hay, no pintan mucho en el gobierno mientras que Putin representa el nacionalismo ruso más desbocado y expansionista. A Putin, lo que le daba rabia es que los rusos de Ucrania pudieran elegir democráticamente a sus representantes, pues eso cuestionaba su idea de que los rusos solo pueden ser gobernados de modo autoritario. También la existencia de la pequeña democracia de Taiwán es un desafío para China, por demostrar que los chinos pueden vivir en democracia. También Franco decía que los españoles éramos ingobernables y necesitábamos mano dura…

Al final, el brutal ataque ordenado por Putin, lo que conseguirá es lo contrario de lo que pretende: no disuadir del ingreso en la OTAN, sino hacer que esta recupere el atractivo perdido; no el alejamiento de Ucrania de Europa, sino su integración en la misma; no la divisiónde la Unión Europea, sino soldarla en un bloque contra el autoritarismo y el matonismo políticos, un bloque que debe suministrar armamento masivamente a Ucrania, para no repetir el error de 1936. Por otra parte, la mayoría del pueblo ruso está contra la guerra y muchos de sus escritores, artistas y deportistas se han pronunciado contra ella, arriesgándose a las consecuencias. A Rusia deben aplicársele todas las sanciones y exclusiones posibles dejando claro que podrán serle levantadas con dar solo dos pasos: retirar sus tropas de Ucrania y apartar del poder a Vladimir Putin.

*Escritor