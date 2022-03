Uno de los «niños terribles» del neoliberalismo hegemónico contemporáneo, el politólogo Francis Fukuyama (n. 1952), afirmó en 1992: «En el mundo poshistórico el deseo de conservación confortable se ha colocado por encima del deseo de arriesgar la vida en un combate por el prestigio, y el reconocimiento universal y racional ha sustituido la lucha por la dominación». Escrito en «El fin de la Historia y el último hombre» (pág. 383), una suerte de «cierre intelectual» a la declaración de las democracias liberales occidentales como «el fin de la historia», fue en realidad una excusa política para la imposición del capitalismo (neoliberal) como único sistema posible.

Su teoría, que podría definirse como soberana estupidez si no hubiera sido engañoso andamiaje intelectual para poner fin simbólico a la guerra siempre subyacente entre amos y esclavos, ha sido reconocida como un fiasco por el propio Fukuyama, («Financial Times», 04/03/2022), al aceptar que la guerra en Ucrania demuestra «que no podemos dar por sentado el orden mundial liberal existente». Es la asunción del fracaso intelectual de una las teorías más influyentes del siglo XX y el reconocimiento de una gran mentira: lo que Fukuyama predijo no era lo que creía que pasaría sino lo que quería que ocurriera.

Esta falacia de lo que entonces era una batalla intelectual por la imposición del pensamiento único subraya una de las afirmaciones más lúcidas sobre la guerra: «La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad». La frase, original (1918) del senador estadounidense republicano Hiram Warren Johnson (1866-1945), fue utilizada por el político británico Arthur Ponsonby (1871-1946), en «Falsedad en tiempos de guerra. Mentiras propagandísticas de la Primera Guerra Mundial» (1928).

Ponsonby acuñó un «decálogo» sobre la propaganda en tiempos de guerra, de los que solo citaré los tres primeros: 1) «Nosotros no queremos la guerra»; 2) «El enemigo es el único responsable de la guerra»; 3) «El enemigo es un ser execrable». Pensé en ello cuando leí anteayer una publicación de Pedro Sánchez, afirmando que «nos opusimos en 2003 a la guerra de Irak y nos oponemos en 2022 a la guerra de Putin».

La frase es tan deleznablemente perversa que sirve no solo como ejemplo paradigmático de la demostración de las tesis de Ponsonby, sino también como obligado punto de apoyo para establecer un sano escepticismo desde el que analizar críticamente los graves acontecimientos que van a cambiar nuestra vida. Si la guerra de Ucrania es «la guerra de Putin», la guerra de Irak fue «la guerra de Bush», y si la guerra de 2003 fue la «guerra de Irak», la guerra de 2022 debe ser la «guerra de Ucrania». Falsear los términos de la comparación es una manera de dar a entender que Estados Unidos (protagonista del actual conflicto a través de su control de la OTAN y su determinante influencia en las élites de la UE) no tuvo nada que ver con la guerra en Irak, y que Putin es el único responsable de lo que ocurre en Ucrania.

Por si fuera poco, decir que uno se opone a una guerra al mismo tiempo que envía armas ofensivas a esa misma guerra, no puede ser más mentirosamente grosero; por no incidir en lo éticamente discutible, a sabiendas de que es una forma de prolongar un conflicto cuyo resultado final ya se conoce, y que provocará innecesariamente muchos más muertos y heridos lejanos por los que no tienes que rendir cuentas.

Si Fukuyama acertó en algo, quizá fue al predecir la desaparición de las ideologías fuertes del siglo XX, única forma de entender no solo las mentiras del presidente, sino también el desnorte de una izquierda dividida en al menos cuatro sensibilidades distintas, incluyendo algunas tan rocambolescas como justificar a Putin desde el comunismo o incidir en el error de prestigiar los nacionalismos desde la supuesta defensa de los trabajadores.

Vamos a tener que hablar mucho en el futuro de la guerra de Ucrania. De momento, aconsejo a todo el mundo que se aplique las palabras del filósofo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) en «La globalización. Consecuencias humanas» (pág. 12): «Cuestionar las premisas ostensiblemente incuestionables de nuestro modo de vida es sin duda el servicio más apremiante que nos debemos a nuestros congéneres y a nosotros mismos».

*Licenciado en CC d e la Información