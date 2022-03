¿Saben esa recomendación infalible de los informáticos de: «apaga y vuelve a encender» para arreglar cualquier desaguisado? A veces sería maravilloso poder aplicarla a más de una situación y en general a la vida. Una especie de 'reseteo' que nos permitiera volver a empezar y darle la vuelta al problema, a la báscula, a nuestra vida laboral o a nuestro destino, si nos ponemos estupendos. Es un poco lo que nos ha pasado a algunos después de estos dos años de pesadilla, que tenemos la sensación de contador a cero, pero sin olvidar lo que ha pasado. Hay quien se empeña, sin embargo, en seguir mirando para otro lado e ignorar la realidad, y da igual que sean los miles de muertos de la pandemia o la invasión por las bravas de un país. Con ellos no va la cosa.

También es de justicia reconocer que corren tiempos difíciles de digerir. Vivíamos 'a por uvas' sin más preocupaciones que asuntos como el paro o la corrupción, que nos tocaban más o menos de lleno, y así al son de lo tonto, se nos han dejado caer en menos de un lustro, una ingente crisis sanitaria, que nos ha dado un revolcón considerable, y una amenaza de otro gran conflicto bélico, de los que ya creíamos exclusivos de los libros de historia. A este paso, las nuevas generaciones van a desarrollar un sentido de la relatividad a la hora de valorar según qué circunstancias, que va a tener que 'liarse muy parda' para que más de uno se asuste a lo hora de volver a escuchar eso de 'que viene el lobo'.

Y no va a ser precisamente por estar curtidos o endurecidos por los acontecimientos. Porque no nos engañemos, en España, donde al menos once millones de personas han contraído la covid en los últimos meses y más de cien mil han perdido la vida, la inmensa mayoría ha sobrevivido en un rol más de espectadores que de víctimas. Quitándole importancia al 'asunto' a la mínima de cambio, apenas salpicados por su impacto y continuamente protegidos por una coraza de indiferencia, en un afán de 'espantar' al miedo que, pese a todo, en algunos momentos les ha pisado los talones.

Quizás sea por eso que una parte de la población tiene la capacidad de empatía y el sentido del peligro entumecidos, y se la trae al pairo lo que está sucediendo en Ucrania. Ahora que estaban empezando a volver a respirar, literalmente, con las restricciones en vías de extinción, preocuparse por un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros, y que no tienen muy claro cómo puede afectarles en el día a día, como que les da pereza. Y prefieren pensar que los medios de comunicación necesitan titulares y que como la pandemia ha perdido fuelle, buenas son guerras lideradas por el mismísimo sucesor de Rasputín.

Debe ser muy difícil para ellos entender el revuelo que se está organizando en según qué sectores de la sociedad al enterarse de lo que está pasando. O los esfuerzos para organizar ayuda humanitaria, o acomodar refugiados. Porque más que el drama, lo que les llega es 'ruido', un zumbido de fondo que les molesta, pero que les resulta tan ajeno, tan fastidioso, como el que no les dejaran salir de juerga meses atrás, o que les mirasen con mala cara por llevar la mascarilla por montera.

Me da curiosidad saber cómo se desarrolla esa capacidad de pasotismo que aplican a todo aquello que se aleje de los alrededores de sus ombligos. Debe ser increíble tener esa habilidad de endurecer la piel y no mirar atrás. Hacer como si nada hubiese pasado y pasar página, ahora que las cosas están volviendo un poco a la normalidad. Como si los miles de muertos que se ha llevado la enfermedad por delante fueran parte de una trama de ciencia ficción, de la que empezamos a formar parte en marzo de 2020, hace ahora justo dos años, y que ha tocado a su fin.

Es humano el instinto de supervivencia, como también lo es el de seguir adelante. Pero el único sentido que en mi opinión puede tener un drama como el que hemos vivido, o como el que están viviendo ahora los ucranianos, es el de aprender de lo que pasa y tirar de la memoria para no volver a tropezar en las mismas piedras. No olvidar la lección de que hay problemas que tienen que ser cosa de todos.

*Periodista.