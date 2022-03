Una de esas cosas tontas que hacemos los seres humanos, así porque sí, es hablar. Que si lo piensan bien hay millones de especies en el planeta Tierra y a los únicos que nos ha dado por ahí es a nosotros, como un capricho por demostrar que somos los racionales.

De empezar señalando lo que deseamos a acabar nombrándolo, ha habido siglos de evolución (en unas personas más que en otras, todo sea dicho) y miles de idiomas y dialectos para comunicarnos. Y a pesar del esfuerzo que ha supuesto, hay quien sólo abre la boca para evacuar estupideces; perdonen que sea así, tan cruda, pero antes los ignorantes preferían disimular, hacerse invisibles, y sólo los que además de zopencos eran fanfarrones se atrevían a demostrar en público que el hilo que los unía a los seres racionales era una simple coincidencia.

Hoy en día se estila presumir de ser lerdo. Abrir la boca y dejar escapar lo primero que salga sin pasar por el filtro del cerebro, que eso de pensar está sobrevalorado, lo mismo que lo de buscar argumentos racionales. Lo que se lleva es el sentir, el yo menos pensante y más centrado en cómo me afectan las cosas. ¿Qué más da lo que diga la ciencia, o la experiencia, si yo decido que me hace sentir tal o cual cosa?

Así que estamos en un tiempo en el que la gente, normalmente en masa (porque la individualidad significa tener opiniones propias, y eso requiere un esfuerzo intelectual) pone en tela de juicio (qué digo pone en tela de juicio, tira a la hoguera) cualquier argumento que no se adapta a su idea de cómo tiene que ser el mundo. Y como sus compañeros y compañeras, esos que también han dejado el cerebro en off, jalean esa simplona visión, ésta se extiende y se hace dogma. Y contravenir el dogma de una masa lerda se convierte en un suicidio, porque como por más argumentos que des te van a contestar banalidades y nadas, no hay manera de confrontar ideas.

¿Cómo puedes refutar un sentir? ¿Cómo puedes negar el derecho a decir que las cosas son como ellos dicen? Y empieza el acoso y derribo, el proponer silenciar, desterrar y borrar de la Historia a autores, pensadores, científicos…

Y la lógica cada vez más callada y más arrinconada, para que no te señalen ni te llamen por cualquiera de los adjetivos que tanto se estilan ahora: negacionista, xenófobo, heteropatriarcal...

Y en las universidades se prohíben libros y autores, se cambian guiones de películas, se inventa un mundo irreal en el que nadie se sienta ofendido o mínimamente atacado, porque ya sabemos que la vida tiene que ser sólo sonrisas, abrazos y sentirnos realizados. Ah. Y cuidados. Poner los cuidados en el centro, eso también.

Luego hay quien sale al mundo y todo le hace daño, porque al abandonar esa burbuja de ficción descubren que la piel se ha vuelto fina ante la realidad y no pueden soportarla. Verás cuando se enteren de que en cien años, todos calvos.

*Periodista