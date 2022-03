Hay que comprender la retórica del presidente del Gobierno al explicar el envío de armas a Ucrania: «No nos engañemos: el ‘no a la guerra’ de Irak es hoy el ‘no a la guerra’ de Putin». Y es que la justificación iba dirigida, única e inequívocamente, a su socio de Gobierno, que, de todos modos, habría de oponerse. ¿Quiénes son en España los pacifistas del «No a la guerra», además de los pacifistas de verdad? Era a los únicos que debía intentar convencer. De ahí la retórica: el «no a la guerra» de entonces es (también) el «no a la guerra» de hoy. Touché!

Pero ni por esas. Así rechazaba Ione Belarra el envío de armas: «No será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas». Como se ve, un trabajoso y sofisticado eufemismo del «No a la guerra». Y sorprendente, sobre todo, cuando este fin de semana han sido tan clara y directa sobre el PSOE: «Es el partido de la guerra». E Irene Montero se preguntaba cuál es la forma de «pararle los pies a Putin», contestando: «Nosotras pensamos que hay que apostar por el acuerdo de paz». Por supuesto. Solo que hablarle de acuerdos de paz a Putin es como ofrecerle una lechuga a un puma.

Lo que tal vez no esperaba el socio de Gobierno en su rechazo a la decisión del presidente es que no las tendría todas consigo, o como se diga, sino que la parte Unidas de la fusión Unidas Podemos (una fundición, más que una fusión, se lamentaba en su día Cayo Lara,consciente de que Pablo Iglesias fundiría a Izquierda Unida), es decir, Yolanda Díaz, se iba a quedar al margen del rechazo y, aún más, saldría en defensa del presidente: «El Gobierno habla con una voz única, que explicita el presidente», cuya traducción chic sería: «El presi hace cosas chulísimas», con perdón.En cuanto a Alberto Garzón, parece aceptado que es el más fundido por y con Pablo Iglesias.

Con todo, siendo todo que Unidas Podemos es cada vez menos Unidas Podemos y que el Gobierno de coalición es cada vez menos coalición, todavía es posible preguntarse: no por qué Podemos no está de acuerdo con el Gobierno en el envío de armas a los ucranianos (qué mal suena «ucranios», por cierto, aunque sea correcto: suena mal por quienes lo dicen), sino por qué Yolanda Díaz lo está tanto. Y la respuesta es que no parece que Yolanda Díaz se beneficie de la dictadura de Putin, como tampoco que se haya beneficiado de la dictadura de Maduro o que pudiera beneficiarse de cualquier dictadura de izquierdas, por muy comunista que se declare y sea.

En eso, también en eso, se diferencia Yolanda Díaz del partido de Pablo Iglesias (¿habrá que repetir que el partido es Pablo Iglesias?), el cual, aunque agita credenciales ideológicas, no apoya a Putin por creer que Putin es marxista o leninista, o sea, por afinidad ideológica, sino porque Putin… (añádase lo que se quiera). Sin contar, por supuesto, que Yolanda Díaz quiere ser como Pedro Sánchez. De hecho, va a hacer para su Proyecto de País lo mismo que hizo el presidente para ser secretario general: recorrer España en su propio coche. Un Golf, eso sí.

