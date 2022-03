Cada vez es más común leer en las páginas web de las instituciones u organizaciones, o en los programas y proyectos que implementan, que se ha incorporado la perspectiva de género. Ahora bien, seguro que quienes hacen una apuesta clara por este enfoque, están de acuerdo conmigo en que la mayoría de las veces esta supuesta «incorporación» se queda en el papel (o en la pantalla) y que habría que pasar de la retórica a la acción. Y en muchas ocasiones no es falta de compromiso, ni siquiera de no contar con los apoyos necesarios, sino más bien de no tener recursos adecuados, de no disponer de herramientas específicas y de que no existe una cultura organizacional o un marco operativo para aplicarlo. En cualquier caso, creo que ha dejado ser una opción para convertirse en un requisito que cualquier institución pública u organización social con valores democráticos debería aplicar.

Lentes de género ¿solo para mirar? ¿Qué significa integrar el enfoque de género? La transversalización del enfoque de género se ha convertido en la estrategia principal para lograr la igualdad. Transversalizar tiene la idea de «atravesar» de un lado a otro, y requiere que nos pongamos las lentes de género y que analicemos los impactos diferenciados de cualquier fenómeno o problemática en hombres y mujeres, ampliando este enfoque a todos los campos de la política pública y abarcando a todas las instituciones. En esta estrategia el concepto de género como categoría analítica es clave, pues brinda una nueva forma de mirar, una nueva perspectiva que explica la construcción social y simbólica de los roles que se asocian a hombres y mujeres basándose en las diferencias biológicas. Si bien la perspectiva de género viene del feminismo, muchas autoras han coincidido en señalar que asumirla como categoría analítica le ha quitado capacidad reivindicativa y política, pero, sin duda, desde el punto de vista de las ciencias sociales ofrece una metodología que ha sido revolucionaria e innovadora para interpretar los procesos sociales. Por tanto, el enfoque de género no es una ideología, no es una opción política, es un dato. Va mucho más allá de alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (igualdad legal), y también de compensar o equiparar las desventajas de las mujeres con respecto a los hombres (igualdad de oportunidades). Este enfoque se centra en las relaciones desiguales e interpela a ambos géneros, tratando de transformar las estructuras y el sistema. Más mujeres en puestos de liderazgo. Acciones positivas también. Ahora que lo entendemos un poco mejor, volvamos al tema de la transversalidad. Creo que ese proceso de «atravesar» de un lado a otro es necesario, pero no deberíamos renunciar a seguir implementado acciones específicas a favor de las mujeres. Por ello, integración del enfoque de género debe contemplar ambas medidas. Las políticas casi nunca son neutras (respecto al género) y las acciones afirmativas han mostrado tener impacto para alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades, y no voy a mencionar las múltiples situaciones en las que el punto de partida para las mujeres se sitúa por detrás. Hoy todavía en muchos procesos de selección, en igualdad de condiciones, la balanza se decanta en favor de la contratación del hombre frente a la mujer por el hecho de que esta es o pueda ser madre. Estas medidas, además, normalmente se conciben como medidas temporales hasta que las desventajas que intentan compensar se nivelan o corrigen. Por otro lado, se ha de seguir fortaleciendo el liderazgo de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres dentro de las estructuras gubernamentales. No siempre tienen el nivel jerárquico más alto, a veces no están dotadas de suficiente presupuesto, con un mandato limitado y con falta de recursos humanos, técnicos, políticos y administrativos. Estas instancias han sido fundamentales para impulsar leyes, políticas y programas, así como para su implementación, monitoreo y evaluación, y han estado sosteniendo la agenda de género en las últimas décadas. De la transversalidad a la interseccionalidad. Un último tema que quiero plantear si realmente apostamos por la integración del enfoque de género es cómo actuar en la intersección, en los cruces de las distintas formas de desigualdad. Las desigualdades se hantratado separada y paralelamente, pero la realidad es compleja y el género está imbricado conotras categorías como la raza, la clase social, el territorio o con otros problemas como la migración o la discapacidad. Y no es solamente un sumatorio de desigualdades múltiples. Cómo abordamos la situación de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, la mayoría migrantes y en ocasiones menores de edad. O la de las mujeres rurales,más expuestas a la contratación temporal y con una menor remuneración económica, asumiendo una sobrecarga de cuid ados en la España vaciada. El abordaje integral de estas problemáticas, su especificidad, requiere una mirada distinta, porque estas diversas desigualdades según como interactúen producen diferentes vulnerabilidades. Así pues, la transversalidad tiene el desafío de ir más allá y dar el salto a la interseccionalidad, tensionando aún más a nuestras administraciones públicas sectorializadas. No tenemos mucho margen. Tenemos que tomarlo en serio. Mi abuela paterna trabajaba en un pequeño negocio y tenía tres hijos en una Extremadura atrasada hace setenta años. No me explico cómo lo hacía para conciliar. Probablemente no lo hacía. Tampoco recibió una pensión contributiva. Su trabajo fue considerado «ayuda familiar» en su rol de cónyuge. La transformación comenzó hace tiempo y me encantaría decirle que seguimos avanzando. *Doctora en Ciencia Política, trabaja en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).